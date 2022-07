Imatge aèria de la zona que serà reformada / Europa Press

La reforma de la Rambla de Barcelona començarà a finals de setembre, després de la festa major de la Mercè que se celebren el dia 24, al tram comprès entre el monument a Cristòfor Colom i Portal de Santa Madrona, l'àmbit d'uns 20.000 metres quadros que connecta la ciutat amb el mar.

MÉS INFORMACIÓ La reforma de la Rambla començarà a l'últim trimestre del 2022

Aquest serà el primer tram de la Rambla que es reformarà, s'invertiran uns 10 milions d'euros i es preveu que estigui finalitzat al cap d'uns 18 mesos, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

L'actuació modificarà el traçat de l'avinguda de les Drassanes per "allargar la Rambla i obrir-la al mar" amb una nova plaça que pretén incentivar els usos socials i renovar la trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha celebrat en declaracions als periodistes l'inici d'aquesta reforma, que s'inclou a l'estratègia de l'Ajuntament de recuperar la Rambla per a la ciutat: "No només es tracta de remodelar, sinó de canviar les activitats que es fan”.

Per part seva, el regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha destacat el "procés participatiu exemplar" de la reforma i l'estratègia cultural que han impulsat que, segons l'edil, ha portat centenars de persones a la Rambla.

OBRES PER FASES



Les obres es faran per fases per no ocupar simultàniament els dos costats de la Rambla i quan s'actuï als carrils de pujada i baixada es farà per meitats, de manera que quedin garantits els accessos i el pas del trànsit i els desplaçaments a peu.

Quan acabi la renovació del primer tram, es continuarà amb els següents: Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes, i un cop finalitzada la darrera fase, es renovarà el paviment de l'espai rodat de la rotonda del monument a Colom.

Pel que fa a la circulació, també s'aplicarà el model previst per a tota la remodelació: hi haurà un únic carril per banda que faran servir bicicletes i autobusos, distribució urbana de mercaderies, els vehicles de serveis i per accedir als aparcaments, així com per pas de veïns, com ja passa en sentit ascendent.

NOU PAVIMENT



El paviment serà una de les novetats principals en aquest tram i en la futura Rambla, ja que no hi haurà asfalt i el paviment serà de peces de diferents formats de pedra natural, granit i pòrfid que cobrirà tot l'espai, de manera que farà un element unificador de façana a façana.

Hi haurà prop d' un centenar d'arbres, 21 dels quals seran nous i els escocells seran més amples i es millorarà el subsòl; s'hi instal·laran més de 100 bancs i l'enllumenat s'unificarà amb un únic disseny "més simple i funcional", i s'hi incorporaran pilons de seguretat.

AMICS DE LA RAMBLA



Per al president d' Amics de la Rambla, Fermín Villar, que l'anunci de l'inici de la reforma "no arribi acompanyat d'una ambició de modificar el calendari d'execució és ofensiu", segons ha lamentat en declaracions a Europa Press.

Ha criticat que, tot i ser una actuació treballada i consensuada, sigui "l'última" i que es prioritzin transformacions com la de la 'superilla' de l'Eixample.

Tot i així, confia que finalment es reformi aquesta via i que el proper govern després de les eleccions municipals del 2023 "accepti el repte i l'ambició de modificar el calendari".

En aquest sentit, Sanz ha apuntat que entenen que certs col·lectius demanin que s'accelerin les obres però ha advertit que es tracta d'un pressupost "molt elevat (44,5 milions d'euros en total) que cal coordinar amb altres obres de la ciutat".