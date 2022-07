Els assistents a lactivitat. Foto: Guinness

Una assistència multitudinària va ocupar la plaça de l'Univers de la Fira de Barcelona amb motiu de la convocatòria realitzada per a l'obtenció Guinness World Records Largest Beer Tasting per tal de superar el record obtingut per última vegada a Londres (Regne Unit) el 2016, havent-se aconseguit completar el nombre d'assistents a les primeres 48 hores amb una llista d'espera de més de 5.000 persones. Hi van participar 1.243 bevedors de cervesa que van tenir l'oportunitat de gestar tres especialitats diferents: Moritz Radler, Moritz Epidor i la guardonada Moritz 7, sota les sindicacions d'Albert Viaplana, Mestre Cerveser & Beer Sommelier des del 2.012.

L' activitat va estar supervisada per una de les jutgesses oficials del Guinness World Records juntament amb mig centenar d'ullejadors sol·licitats pel Guinness , que han controlat pas a pas el desenvolupament del tast assegurant-se que el públic seguís les instruccions meticulosament a fi de complir amb la normativa i aconseguir el guardó internacional.

Per celebrar la consecució del premi i com a mostra del suport de la cervesera a la cultura local, els assistents van poder gaudir de les actuacions en directe de Mishima, Dones i Delafé DJ set.