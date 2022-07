Un fotograma del vídeo penjat. Foto: Twitter (@IllaRPR)

A través de Twitter, l' Associació de Veïns Illa Robador-Picalquers-Roig, del barri del Raval , ha tornat a denunciar de manera pública la situació que viuen en alguns punts d'aquesta zona del centre de Barcelona.

Els veïns, molt actius a les xarxes socials per una problemàtica que dura anys i que no se soluciona, asseguren que al carrer Robador i a la plaça Seguí hi ha "problemes de convivència durant dia i nit".

L'associació denuncia que la presència del Centre de Reducció de Danys (CRD) i els "massa menjadors per a gent sense sostre" no ajuda a la problemàtica que viuen.

Illa Robadors demana que es regularitzi la situació, citant a la seva publicació al Districte de Ciutat Vella, l'Ajuntament, l'alcaldessa Ada Colau, el seu tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, entre d'altres.