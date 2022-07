La Guàrdia Urbana va tancar la platja. Foto: Europa Press

Aquest 21 de juliol s'analitzarà l'objecte metàl·lic trobat el dia 20 a la platja del Somorrostro de Barcelona. Després de rebre l'avís, un equip especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil es va desplaçar fins al lloc per investigar-lo i, per precaució, la Guàrdia Urbana va desallotjar la platja.

En un comunicat, la Guàrdia Civil ha detallat que l'accés a la platja seguirà restringit aquest 21 de juliol per precaució davant de "la possibilitat que pogués ser algun artefacte de la Guerra Civil" espanyola, encara que de moment no hi ha confirmació de la naturalesa del objecte.

Efectius del Servei Marítim de la Guàrdia Civil controlen la zona del mar, mentre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra se centren a la zona de la platja.