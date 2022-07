Planteja una sanció de 60.000 euros si no els treu en el termini establert | @ep

L'Ajuntament de Barcelona ha enviat aquest divendres un requeriment a la plataforma Airbnb perquè desactivi 4.102 anuncis d'habitacions turístiques en el termini de 15 dies perquè "no tenen cap mena de llicència i, per tant, es tracta d'activitat turística il·legal".

En un comunicat, el consistori ha recordat que l'aprovació definitiva del nou Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) regula les habitacions turístiques i ha demanat a Airbnb que "els desactivi tots", i planteja una sanció per a la plataforma de 60.000 euros si no ho fa.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha dit que aquesta activitat "s'ha d'acabar de manera definitiva", i ha sostingut que no es desenvoluparia si plataformes com aquesta no les promocionessin i no les publiquessin a la seva web, a les paraules.

Sanz ha matisat que "mai" no han interpretat Airbnb com un prestador de servei d'agència d'allotjament, sinó que ho fan des de la perspectiva que és una plataforma digital que ha de complir amb la legalitat.

En un context de "massificació turística i de molta pressió" als barris, ha advocat per garantir tant que els allotjaments dels turistes siguin legals, també per a la seva seguretat, com la convivència i el descans dels veïns.

"Volem habitatges per a la gent que viu a Barcelona i aquesta és la prioritat", ha afirmat la titular d'Urbanisme, que ha insistit que la resta d'activitats s'han de regular per la via de la llicència, i que si no en tenen , són activitats il·legals.

EL NOU PEUAT



L'Ajuntament recorda que el nou Peuat restringeix el lloguer d'habitacions turístiques, i les reserva a les que s'obrin en habitatges d'ús turístic que es reconverteixin en residència habitual, una situació que assegura que avui no s'ha produït, per això que no s'ha concedit cap permís i qualsevol anunci és il·legal.

Així mateix, ha iniciat un procés per informar tots els titulars dels anuncis detectats del context legal actual: els enviarà un advertiment de cessament de l'activitat sense sanció per avisar-los que incompleixen la normativa, i en unes setmanes, "si es comprova que els anuncis segueixen actius", començarà a sancionar.