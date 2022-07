Grup de Voluntaris d'Ecoviu i Project Rescue Ocean/ @Ecoviu

Una vintena de voluntaris han recollit aquest 23 de juliol 112 quilos de deixalles als espigons del litoral barceloní. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Ecoviu i Project Rescue Ocean Barcelona, dues organitzacions que treballen per la protecció del medi ambient.

Amb l’ajuda de tots els assistents, s’ha recollit un centenar de brossa que es trobava a la platja i entre les roques dels espigons a la platja del Bogatell, que posteriorment han estat reciclats als contenidors adients. Per a la plataforma, aquest representa "un pas més per tenir unes platges netes i protegir a tota la fauna i flora de la zona, tant terrestre com marina".

D'altra banda, Ecoviu ha informat de que en aquesta ocasió no només s’han trobat plàstics i tovalloletes, sinó que s’han recollit para-sols, bombones, elements metàl·lics i fins i tot una cadira de fusta.

El recompte d'aquest 2022 ja ascendeix a més d’una tona de deixalles/ @Ecoviu

En total, es recorda, el recompte d'aquest 2022 ja ascendeix a més d’una tona de deixalles, que han estat recollides pels voluntaris al llarg de diverses jornades. Marc Jiménez, co-fundador de la plataforma, explica que aquestes activitats "serveixen per conscienciar a la ciutadania de la importància de consumir amb responsabilitat, de reutilitzar productes i donar-los una segona vida, de reciclar quan ja no queda cap altra opció i, sobretot, de no llençar residus a terra, platja o mar.”

Ecoviu és una plataforma que facilita l’acció climàtica a la ciutadania a través d’una app, on es poden trobar totes les activitats amb impacte positiu al planeta. D'altra banda, Project Rescue Ocean organitza recollides de residus amb l’objectiu de preservar els oceans.