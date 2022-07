La base de manteniment de Barcelona. Foto: Trenesmania

Renfe ha anunciat que implantarà plaques fotovoltaiques per a autoconsum sense excedents d’energia a les seves bases de manteniment principals, com la de Barcelona, per "optimitzar el consum elèctric amb recursos propis". El president de Renfe, Isaías Táboas, va traslladar aquesta proposta a la reunió del consell d’administració de la companyia.

La inversió global del projecte serà de 12 milions d’euros (en les 14 bases que Renfe té al conjunt d'Espanya), i cobrirà el 41% de les necessitats d’energia elèctrica d’aquests tallers, amb un estalvi de 3,8 milions d’euros l’any, de forma que la inversió quedarà totalment amortitzada en poc més de 3 anys.

De la mateixa manera, la instal·lació de les plaques permetrà reduir tant el consum energètic demandat de la xarxa com l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.