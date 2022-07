Estació de metro de Vilapicina/ @EP

La segona fase de les obres de renovació integral a la via L5 de metro s’està executant segons els terminis previstos i sense incidències, tal i com ha informat TMB en un comunicat. Aquesta segona fase, que va començar l'1 de juliol, finalitzarà el 31 d’agost, garantint així el ple funcionament de la xarxa de cara a l’inici del curs escolar.

La renovació de la via, que comprèn 3 quilòmetres d'extensió, suposa una inversió de 15 milions d’euros en total. La seva rehabilitació permetrà millorar la fiabilitat de la línia, reduir el nombre d'incidències originades en la infraestructura i solucionar el problema de les vibracions que afecten actualment a diversos sectors dels barris per on passa la línia, així com prepararà l’L5 per incrementar en un futur l'oferta de trens i millorar les freqüències de pas.

Durant la visita a les obres, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha recordat que “era necessària una renovació integral d’aquest tram de via”. També ha avançat que la renovació de la via farà que “puguem oferir més trens i més freqüència en un futur, millorant el servei a la ciutadania”. A més, Bonet ha agraït la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori per finançar aquestes obres que està executant el departament d’Infraestructures de Metro.

A la visita de les obres, que s’ha fet a l’estació de Vilapicina, el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha explicat que “la Generalitat de Catalunya està invertint intensament en la millora del sistema de metro de Barcelona, tant per ampliar la xarxa, amb les obres del tram central de l’L9/L10, com també per a fer-la més accessible, amb les actuacions d’adaptació d’estacions per a persones de mobilitat reduïda fins a tenir-ne el 100%, millorar-ne el manteniment, col·laborant amb el finançament per l’adquisició de nou material mòbil o modernitzar instal·lacions per a garantir un sistema fiable i puntual”.

Així mateix, ha posat en relleu que “s’estan planificant un conjunt d’actuacions per als pròxims 10 anys per a continuar augmentant la cobertura de metro –com els perllongaments de l’L4 fins a Sagrera, de l’L3 fins a Esplugues o de l’L1 fins a Badalona– i avançar, així, en la descarbonització de la mobilitat”.

Cal recordar que són obres que s’entenen també per l'antiguitat del tram La Sagrera - Horta, que es va posar en servei entre el 1959 i el 1967. En l’execució, que suposarà substituir el balast per formigó, s’estan instal·lant 12.000 metres lineals de carril d’acer, als quals s’apliquen soldadures elèctriques i aluminotèrmiques que se subjecten sobre una plataforma de 13.500 metres cúbics de formigó.

REFORÇ DE BUS URBÀ I METRO

Aquestes obres afectaran durant tot el juliol el tram de Congrés a Vilapicina. A l'agost, aquest tram es mantindrà sense servei i arribarà fins a Horta. D'aquesta manera, i per tal de cobrir el tram afectat, s'han aplicat alternatives de transport, totes accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La xarxa de metro s'ha reforçat fins a un 20% en algunes franges horàries de les línies 1, 2, 3 i 4 respecte a l’oferta habitual. D'altra banda, es poden fer servir les línies de bus de la zona afectada pel tall, especialment la V27 i la D50. I tant al juliol com a l’agost, hi ha un servei complementari d’autobusos llançadora amb un recorregut similar al de l’L5, amb 19 vehicles articulats per donar el màxim de freqüència, en un recorregut complementari als trams afectats i sense col·lapsar el trànsit de la zona afectada.