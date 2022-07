Borrell (ASPB) confirma 747 casos de verola del mico a Barcelona entre el maig i el juliol | @ep

Carme Borrell, investigadora i gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha anunciat que des del 19 de maig fins al 24 de juliol s'han confirmat a Barcelona 747 casos de verola del mico, dels 1.040 que es van notificar com a sospitosos en aquest període.

L'Ajuntament de Barcelona ha explicat en un comunicat aquest diumenge que la major part dels afectats són homes entre 20 i 88 anys i en el 98% dels casos el mecanisme de transmissió ha estat el contacte sexual.

Davant del que Borrell ha recordat que “cal evitar les relacions estretes amb persones malaltes, entre elles les relacions sexuals”.

Per evitar la transmissió, és "clau" la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com la identificació dels seus contactes estrets, per la qual cosa cal que les persones que tinguin símptomes compatibles amb la malaltia s'aïllin i es posin en contacte amb el metge.

Els símptomes solen manifestar-se entre els dies cinc i 21 des de l'exposició al virus, i gairebé tots els casos confirmats han presentat febre, cansament, inflamació dels ganglis limfàtics i erupcions cutànies a la zona genital i perianal.

El Departament de Salut de la Generalitat va iniciar la campanya de vacunació de la verola del mico el 21 de juliol adreçada a persones que tenen un "alt risc" de contraure la malaltia.

La vacuna s'administra a tres centres amb cita prèvia: BCN Checkpoint, l'Hospital Clínic de Barcelona i la Unitat d'ETS Drassanes-Vall D'hebron.

L' ASPB ha recordat la importància de les mesures adreçades a la prevenció de la malaltia i demana extremar les precaucions aquest estiu, sobretot en aquells contextos que puguin ser de risc, com ara els esdeveniments multitudinaris.