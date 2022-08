Les línies 3 i 5 del Metro de Barcelona registren noves afectacions per obres des d'aquest dilluns, en el cas de la primera fins dimecres 17 d'agost i en el cas de la segona fins dimecres 31, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a la seva pàgina web.

La parada Drassanes de la L3 estarà sense servei per tasques d'eliminació d'amiant i els trens no hi circularan, per la qual cosa la línia funcionarà de Zona Universitària a Paral·lel i de Liceu a Trinitat Nova.

Obres al túnel de la L5 del Metro de Barcelona.

Pel que fa a la L5 , a les afectacions amb què ja comptava la línia des de la parada de la Sagrera a Horta per actuacions de renovació integral de la via, se suma el tancament d'aquesta última, per la qual cosa en aquest període quedaran inconnexes Sagrera, Congrés, Maragall, Virrei Amat, Vilapicina, Horta i El Carmel.

TRANSPORT ALTERNATIU



Com a alternatives de mobilitat en el cas de la L3, la companyia proposa les línies de bus convencionals D20, H14, V13 i 59 o anar caminant, i recorda que de Paral·lel a Drassanes hi ha 550 metres i de Drassanes a Liceu 650.

Per als desplaçaments per les afectacions de la L5, TMB recomana fer servir altres línies de la pròpia xarxa de Metro (L1, L2, L3 i L4) , que reforçaran la seva freqüència de pas entre un 6% i un 20% depenent de l'horari i la línia.

També es reforçaran les línies regulars de bus V27 i D50 a la zona afectada i s'oferirà un servei complementari de bus llançadora amb un recorregut semblant al de la línia de Metro.

La llançadora connecta La Sagrera amb Horta i enllaça amb una altra que arriba fins al Carmel mitjançant tres vehicles estàndard amb una freqüència de set minuts.

Aquests autobusos especials tenen el mateix horari de servei que la xarxa de Metro, però no es garanteix l'enllaç entre els darrers busos i els darrers metres.