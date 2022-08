Refugi climàtic a Barcelona @ep

La calor inunda Barcelona mentre els refugis climàtics tanquen. El consistori barceloní, dirigit per l'alcaldessa Ada Colau, va instaurar aquests espais per fer front a la calor durant l'estiu, " especialment per a persones vulnerables ", va dir en un comunicat l'Ajuntament. Tot i això, ha arribat l'agost i només es mantenen oberts 67 dels 202 refugis, és a dir, un terç, i ningú entén res.

La regidora del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Elisenda Alamany ha retret el Govern d'Ada Colau que aquest agost "només" obrin totalment 67 dels 202 refugis climàtics de la ciutat. En un comunicat de la formació aquest dimarts, Alamany ha titllat els refugis climàtics de "presa de pèl", i s'ha referit a la mesura com una prova més de la mala gestió del Govern municipal.



ERC ha lamentat que 74 d'aquests espais estiguin totalment tancats aquest mes i 61 oberts únicament de manera parcial, i el regidor republicà Max Zañartu ha dit que a les hores on fa més sol "molts d'aquests refugis no serveixen".

“Barcelona necessita solucions reals per a la gent, no proposades per aconseguir titulars als mitjans”, apunten des d'ERC. A més, els republicans titllen de “broma de mal gust” que s'anunciïn aquests refugis per a l'estiu i després es tanquin.

L'Ajuntament de Barcelona es defensa assegurant que el 95% dels ciutadans de Barcelona tenen un refugi climàtic a un màxim de deu minuts de casa. A més, asseguren haver seguit el mateix protocol que altres organismes, com ara l'Àrea Metropolitana de Barcelona.