La licitació de les obres començarà aquest octubre/@EP

L'Ajuntament de Barcelona destinarà a través de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) un total de 4,2 milions d'euros per a les obres de remodelació del Centre Municipal de Vela que acabaran a la primavera del 2024.

Ho ha dit aquest divendres el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha explicat que estan accelerant la renovació del Port Olímpic per a la celebració de la Copa Amèrica de Vela el 2024.

La licitació de les obres començarà aquest octubre i el regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, ha remarcat que l'activitat del centre no es veurà afectada durant la remodelació. El regidor ha detallat que cada any unes 18.000 persones utilitzen aquestes instal·lacions per a la pràctica de l'esport nàutic i, des de la posada en marxa, més de 110.000 alumnes de l'àrea metropolitana han practicat vela.

Collboni espera que la celebració de la Copa Amèrica de Vela deixi "petjada" amb la transformació dels equipaments però també incentivant aquests esports entre la ciutadania de Barcelona i els estudiants d'escoles públiques. En aquesta línia, el primer tinent d'alcalde ha reivindicat la "democratització" dels esports nàutics i de la vela particular que han dut a terme des del centre.

AMPLIAR L'OFERTA



Aquesta reforma de l'edifici té l'objectiu d'ampliar l'oferta de serveis i adequar les instal·lacions amb "criteris d'eficiència, sostenibilitat i accessibilitat", han explicat des de l'Ajuntament.

El projecte es planteja en dos vessants diferents: la millora de les instal·lacions i la construcció d'una nova sala polivalent, situada a la part superior del Centre Municipal de Vela. Aquesta sala polivalent la gestionarà BSM, està concebuda com un espai diàfan, adaptable a les necessitats de les persones usuàries del port, el centre i el consistori.

REMODELACIÓ



Aquesta remodelació també inclou la reparació de la carbonatació del formigó i les filtracions d'aigua que s'han produït al llarg dels anys. Collboni ha explicat que a finals de setembre iniciaran les obres de rehabilitació del Dic de Recer que permetran habilitar quatre panyols dobles just davant del centre.

El Centre Municipal de Vela s'emmarca dins del projecte Pavelló Blau, el "gran espai públic de referència" per a la pràctica esportiva al front marítim, ha dit.