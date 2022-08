L'Ajuntament de Barcelona compra dues finques noves amb un total de 25 vivendes | @ep

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la compra de dues noves finques a través del dret de tempteig i retracte, que en conjunt sumen un total de 25 vivendes, informa aquest dissabte en un comunicat.

Una de les finques s'ubica al carrer Jaume Giralt del districte de Ciutat Vella i disposa de 15 habitatges i dos locals, mentre que l'altra és al carrer Navas de Tolosa del districte de Sant Martí i compta amb 10 habitatges.

L?edifici de Ciutat Vella té una superfície construïda de 895 metres quadrats i s?ha comprat per 3,5 milions d?euros, amb un cost mitjà d?adquisició dels habitatges de 212.848,22 euros i els pisos es podran lliurar buits i reformats en règim de lloguer els propers mesos.

Pel que fa a la finca de Sant Martí, té una superfície construïda de 696 metres quadrats i ha estat comprada per 1.385.000 euros, amb un cost mitjà d'adquisició dels habitatges de 171.831,06 euros.

En tots dos casos, els preus a què s'han comprat els edificis estan per sota de mercat: la rebaixa en el cas del bloc és del 14,06% i del 44,54% al de Navas de Tolosa.

Amb aquestes operacions, des del 2015 el consistori ha arribat als 1.349 pisos comprats per destinar-los a vivenda social, i hi ha invertit al voltant de 150 milions d'euros des d'aquell any.

La regidora d'habitatge del consistori, Lucia Martín, ha assegurat textualment que mitjançant la compra d'habitatges, a través del tempteig i retracte, no només amplien el parc públic d'habitatge, sinó que sovint paren operacions d'expulsió de veïns, especulatives i de gentrificació.

Paral·lelament s'ha donat llum verda a la cessió a l' Ajuntament del solar del carrer de Montanyans número 12 , de propietat privada, ia l'inici del procediment d'expropiació.

El consistori farà el manteniment i l'adequació d'aquest espai perquè es pugui convertir en un nou punt de trobada per al veïnat, ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa.

Amb la compra de l'edifici del carrer Jaume Giralt i la cessió d'aquest solar, l' Ajuntament també cerca avançar en els objectius del Pla d'Acció del Pou de la Figuera (2021-2023) , per millorar les condicions físiques del lloc i la convivència veïnal.