El total de naixements el 2021 és el més baix a la ciutat des del 1939

| @ep

Barcelona ha registrat un descens de la població per segon any consecutiu, amb 1.639.981 persones empadronades a la ciutat l'1 de gener del 2022, un 1,2% menys que l'any anterior.

Ho ha explicat la responsable del departament d'Estadística i Difusió de Dades -adscrit a l'Oficina Municipal de Dades (OMD) de l'Ajuntament de Barcelona-, María Jesús Calvo, que ha presentat les xifres de població resident a Barcelona obtingudes de la lectura del padró municipal dhabitants.

Tot i aquest descens, el nombre de residents és el quart valor més alt de les tres últimes dècades, i només se situa darrere dels valors assolits en el trienni 2019-2021.

La disminució de la població està vinculada al repunt de la mortalitat de la pandèmia de la Covid-19 --encara que és "significativament inferior" a la del 2020--, però sobretot al saldo migratori i administratiu, que en conjunt resta 16.000 persones .

El total de naixements el 2021 és de 11.510, el més baix a la ciutat des de l'any 1939, en plena Guerra Civil, i l'edat mitjana de la població es desplaça a l'alça i se situa en “màxims històrics”, amb 44,2 anys.

El nombre de persones centenàries a la ciutat també augmenta (un 7,8%) i arriba al màxim històric de 931 persones, el 83% de les quals són dones.

Població resident a Barcelona | Betevé

FORMACIÓ SUPERIOR



Continua ampliant-se el nivell formatiu de la població: un 34,6% de les persones de 16 i més anys té titulació universitària o un cicle formatiu de grau superior.

Els noms més elegits continuen sent Sofia, Emma, Martina, Olívia i Júlia per a nena i Pol, Mateu, Marc, Bruno i Èric o Eric per a nen.

Per tercer any consecutiu hi ha més gent empadronada a la ciutat que no ha nascut a Barcelona que la que sí, i el perfil majoritari de persona immigrant correspon a un jove o adult jove que ha nascut a l'estranger.

La diversitat de procedències continua sent un tret emblemàtic de Barcelona : a banda de l'espanyola, hi resideixen persones de 176 nacionalitats. Per continents, els estrangers més nombrosos són europeus i americans. Les nacionalitats més representades continuen sent la italiana, la pakistanesa i la xinesa.

Nacionalitats de la població estrangera resident a Barcelona | Betevé

Un 18,3% de les altes per immigració són de persones nascudes a la resta de Catalunya , un 8,4% a la resta d' Espanya i el 73,3% a l'estranger.

Gairebé 210.000 domicilis són unipersonals, un 31,6% del total, i al 77,5% dels domicilis no hi viu cap persona que sigui menor d'edat.