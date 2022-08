Nou model de mobilitat a l'àrea afectada de l'Eixample. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

Les obres de les quatre nous eixos verds del districte de l'Eixample de Barcelona començaran dimarts que ve 16 d'agost i afectaran els carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell.

L'àrea guanyarà quatre places noves amb la remodelació de la zona, per la qual només es podrà circular per un carril mentre durin les obres, ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dimecres.

El consistori ha advertit que les obres "comportaran canvis destacats en la mobilitat" : els vehicles no podran avançar pels carrers on estigui l'eix verd, sinó que hauran de capgirar l'illa; el mateix passarà a les places, que tampoc no podran creuar-se.

Per això, l'Ajuntament ha recomanat als que s'hagin de moure per la zona planificar el viatge i sortir amb “un temps de marge fins que coneguin quins són els nous itineraris i girs que hauran de fer”.

Un total de 58.000 metres quadrats passaran a ser d'ús de vianants i les zones verdes es multiplicaran per dotze amb els nous eixos, que garantiran el pas dels vehicles d'emergència i serveis i l'accés als aparcaments.