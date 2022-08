Arxiu - Inscripció memorial de les víctimes de l?atemptat de la Rambla de Barcelona. - Europa Press TV - Arxiu

Barcelona commemorarà el cinquè aniversari de l'atemptat del 17 d'agost amb un acte de record i d?homenatge a les víctimes al memorial que es va instal·lar al Pla de l'Ós de la Rambla.

Hi participaran víctimes, familiars i representants institucionals, i l'alcaldessa, Ada Colau , liderarà una comitiva de l'Ajuntament amb representació de tots els grups polítics, ha detallat el consistori aquest dijous en un comunicat.

L'acte estarà presentat per l'escriptora Fàtima Saheb i comptarà amb la coral simfònica de joves Vozes, que interpretarà dues peces musicals.

OFRENA FLORAL



L'homenatge es tancarà amb un minut de silenci i una ofrena floral de víctimes, familiars i autoritats , que faran mentre s'interpreta en directe el Cant dels Ocells.

Els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) del 17 i 18 d'agost del 2017 van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits de 24 nacionalitats.

El memorial que es va instal·lar al Pla de l'Ós de la Rambla --on es va aturar la furgoneta de l'atac-- consisteix en una placa de 12 metres incrustada a terra amb la inscripció 'Que la pau et cobreixi, oh ciutat de pau', reproduïda en castellà, català, anglès i àrab.