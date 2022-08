Moment de la conversa entre la veïna de Gràcia i l'alcaldessa, Ada Colau/ @elvis_forever3

La relació entre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i els barcelonins no és ídilica sinó difícil, malgrat els resultats "cuinats" a l'últim baròmetre municipal i que apunten que els comuns revalidaran els resultats dels comicis del 2019. A peu de carrer la realitat és una altra i els retrets arriben des de tots els barris en una constant a què l'edil del consistori més important de Catalunya sembla voler fer orelles sordes. Als veïns del Raval i també als de la Vila de Gràcia.

Colau que no va ser present al pregó de les festes de la Vila de Gràcia i li va traspassar el marró al regidor favorit del districte, Eloi Badia, va voler fer un lloc a la seva agenda i passejar-se pels carrers engalats d'aquest històric i emblemàtic barri . Però les coses no li van anar gaire bé perquè a mesura que avançava pel seu recorregut els veïns van anar traslladant-li les nombroses queixes, cosa que no va asseure del tot bé a Colau que davant de qualsevol discrepància veïnal decidia negar la gran i marxar.

La queixa d'una veïna de Gràcia es va gravar en vídeo i ha estat difosa per les xarxes socials perquè reculli el moment en què li lliura a l'alcaldessa d'escarabat de cartró pedra. I el diàleg discorre de la manera següent:







"A cadascú, més ben dit, a cadascuna el seu" afirma l'usuari de Twitter que va pujar el vídeo @elvis_forever3

La veïna a Colau: "Et volíem donar això per a tu perquè tenim una ciutat plena d'escarabats" li diu la veïna a allò que l'alcaldessa li contesta que "no tenim una ciutat plena d'escarabats".

Però la veïna de Gràcia insisteix a Colau "Ah, què no la veus?. Doncs no sé per on passeges perquè aquí és plena. Hauríeu desinfectar més sovint".

Davant els retrets negatius Colau torna la panerola de cartró a la veïna i s'allunya d'aquesta taula de veïns que no estan gaire contents amb la seva gestió municipal.