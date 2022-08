La Festa torna a omplir el barri. Foto: FM Sants

Entre el dissabte 20 i el diumenge 28 d'agost, Sants torna a celebrar la seva Festa Major. Serà la primera post pandèmica i també la primera sense que hi participi Núria Feliu, la santsenca més universal, que va morir el passat 22 de juliol. Durant aquests vuit dies, el barri s’omplirà d’alegria, de cultura popular i de propostes de lleure perquè tothom oblidi la calor (o, si més no, que tingui raons per intentar fer-ho).

Enguany, la festa santsenca coincideix un dia amb la de Gràcia (que arriba a la seva fi aquest diumenge 21) i vol servir per recuperar la normalitat després de dos anys en els quals el coronavirus va evitar o condicionar la celebració. Els guarnits tornaran als carrers i les places, els Borinots, els Tabalers, la Banda del Triangle i les colles del barri tornaran a poder fer les seves exhibicions i la música i la tradició omplirà dia i nit tot Sants.

El dia 24, com és habitual, es farà l'ofrena floral a Sant Bartomeu, el patró del barri, a l'església de Santa Maria de Sants.

Consulta tota la programació, tant unitària com dels carrers, aquí.

EL PREGONER



L’informàtic i activista santsenc Elies Campo és l’escollit per llegir el pregó que donarà el tret de sortida a la setmana llarga de Festa. Com és habitual, el balcó de la Casa del Mig, al parc de l’Espanya Industrial, serà l’escenari des d’on Campo es dirigirà als santsencs per posar en marxa la Festa Major. Campo treballa al Citizen Lab i en el passat ha estat a empreses com WhatsApp i Telegram.

Campo va ser un dels fundadors de Sants 3 Ràdio, una de les ràdios del districte santsenc, i un altre dels seus projectes al barri és la botiga AlertaPhone. L'impuls de Campo, que va ser alhora investigador i víctima d'espionatge, va servir per destapar el Catalangate.

El pregoner, Elies Campo. Foto: Twitter (@elies)

Al seu perfil de Twitter diu que "m'agrada construir coses" i assegura estar enamorat "del món, la humanitat i la seva diversitat".

11 CARRERS I PLACES GUARNIDES

Com és habitual, un dels grans atractius de la celebració són els guarnits. Si bé es manté la tendència a la baixa en els darrers anys, en aquest 2022 un total d’11 carrers i places es guarneixen i participen en el tradicional concurs per determinar quin és el millor decorat.

-Carrer de Papin: homenatge al modernisme de l’arquitecte Modest Feu, mostrant detalls d’alguns dels seus edificis

-Carrer d’Alcolea de Baix: ens portarà a l’any 3000, on trobarem una Biblioteca Perduda en aquest 2022

-Carrer d’Alcolea de Dalt: proposa un viatge espacial, el que van fer els astronautes de l’Apol·lo X

-Carrer de Finlàndia: el món d’El petit príncep, la popular obra d’Antoine de Saint-Exupéry, serà el tema del guarnit

-Plaça de la Farga i Rossend Arús: seran unes caves on hi haurà una trepitjada de raïm real



-Carrer de Guadiana: una volta al món en 10 minuts. Serà més ràpida que la que proposava l’escriptor Jules Verne

El cartell de l'edició d'enguany. Foto: Districte de Sants-Montjuïc



-Carrer de Robrenyo: la capital mundial del joc. Robrenyo es converteix en Las Vegas i permetrà jugar a la ruleta i al poker, però també casar-se!

-Carrer de Valladolid: reivindicació. Defensa de la diversitat de gènere, els drets dels animals i la biodiversitat



-Carrer de Vallespir de Baix: un record per a una de les grans. Vallespir de Baix homenatjarà la figura de la cantant italiana Raffaella Carrà

-Carrer de Vallespir de Dalt: ens permetrà transportar-nos al món fantàstic del Mag d’Oz. No hi faltarà el camí de les rajoles grogues

-Carrer de Sagunt: recollint l’atmosfera de Turandot, de Puccini, Sagunt es convertirà en un palau xinès

CAMÍ CAP AL BICENTENARI



La Festa Major celebra enguany la seva 184a edició (de forma discontínua, ja que durant molts anys de la dictadura franquista es va prohibir, com tantes i tantes representacions de la cultura popular del país) i, per tant, s’encamina de forma imparable cap a l’edició número 200. Si no hi ha cap més contratemps, aquest bicentenari se celebrarà el 2038.

Sempre ha estat un punt de trobada, un espai obert i amb espai per a tothom i ara, que la situació sanitària ho permet, tornarà a ser-ho. L'evolució de la Festa Major explica també, en cerca manera, els canvis que hi ha hagut al barri.