Targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat / Ajuntament de Barcelona

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona habilitar un carnet provisional d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en cas de pèrdua del document original, informa aquest divendres.

La petició arriba després que aquesta setmana hagi rebut una queixa d'una persona que retreia la "demora" per obtenir en època d'estiu el duplicat per pèrdua de la targeta, arran de la qual la síndica ha recordat que sense el carnet d'aparcament les persones impedides no es poden desplaçar amb normalitat en vehicle.

Segons ha informat l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) a la sindicatura, habitualment es triguen tres setmanes a expedir els duplicats, però a l'agost els tràmits es poden allargar fins a sis.