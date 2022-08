La ciutat de Barcelona inundada per les escombraries / Arxiu

Berenice Abbott, un fotògraf nord-americà que va morir el 1991, deia que “la fotografia és el mitjà adequat per recrear l'ara, el món viu dels nostres dies ”. Si aquesta expressió s'apliqués a Barcelona, es podria dir que "el món viu dels nostres dies" es basa en una ciutat bruta, insegura i sense tota aquesta esplendor que la va catapultar cap a un dels millors llocs del món.

Un dels problemes que envolten el concepte de brutícia a la ciutat és el polèmic sistema “Porta a porta”, impulsat pel regidor de Transició Ecològica i Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia. Les fotografies que recull aquest usuari demostren que el sistema de reciclatge que va voler imposar el regidor no va funcionar, i en comptes d'ajudar, l'únic que va aconseguir va ser embrutar més la ciutat.

Ada Colau , l'alcaldessa de Barcelona, ja va renunciar a ampliar el sistema “Porta a porta”. Cap barri barceloní patirà més els efectes d'aquest sistema abocat al fracàs durant els nou mesos que resten de mandat a líder dels Comuns.

Tot i això, aquesta sàvia decisió no retirarà totes les imatges que deixen de Barcelona una imatge nefasta, tant per als veïns com per al turisme. I el més trist de tot això és que fins i tot els Comuns van admetre fa un anys que faltava neteja a la ciutat.

De fet, l'octubre del 2021 van prometre incrementar el pressupost en 70 milions d'euros extres per a la neteja, però vist el que s'ha vist, no s'han invertit i la ciutat segueix més bruta que mai.

PLAGUES A LA CIUTAT

Amb les escombraries campant per totes les cantonades de la ciutat, no és estrany veure com les rates i les paneroles campen a gust per la Ciutat Comtal. De fet, a les festes de Gràcia, una veïna del barri més famós d'aquests dies li va recriminar a Colau que tenia Barcelona "plena d'escarabats", cosa que, òbviament, l'alcaldessa va negar.

Bé, una mostra que l'afirmació és més que certa. [Vídeo no apte per a les persones que odien aquestes bestioles]

A més, és convenient explicar que davant la presència d'un escarabat, és recomanable no trepitjar-los, ja que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que es poden escampar bacteries en l'ambient i, si aquestes són inhalades, poden generar asma i al·lèrgies.

En conclusió, la brutícia està sent un dels grans problemes de la ciutat, i ni la “Porta a porta” ni la suposada despesa en neteja que mai va arribar han permès mantenir Barcelona en condicions.