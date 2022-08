Mercat de la Boqueria, a Barcelona / @EP

L'Ajuntament renovarà el paviment del mercat de la Boqueria a partir del gener del 2023, que presenta algunes fissures i irregularitats a la superfície, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

L'actuació s'emmarca en el pla de manteniment de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona amb el qual es destinaran més de tres milions d'euros a arreglar els interiors de tots els mercats de la ciutat i 1,4 milions concretament al mercat de la Boqueria.

MÉS INFORMACIÓ La Boqueria de Barcelona proposa busos llançadora per apropar clients d'altres barris

Està previst que les tasques durin 10 setmanes i s'actuarà en els 3.600 metres quadrats dels carrers del mercat mitjançant el fresatge i la demolició dels paviments de tota la superfície i la col·locació d'un paviment únic.

Les obres també inclouen feines auxiliars de recol·locació de diferents elements del mercat i senyalització dels espais d'ocupació temporal, a més de mesures de seguretat per permetre l'activitat a la part del mercat on no s'estigui actuant.

MANTENIMENT DE MERCATS



Als mercats de la ciutat la renovació consistirà a pintar els paraments interiors i a millorar la serralleria principalment dels seus edificis, amb especial atenció a les zones d'aparcament, les de logística i planta de vendes.

El consistori ha aprovat el projecte, que està pendent de licitació, després de la qual començaran les obres de manteniment per ordre de prioritat en funció de les necessitats de cada mercat.

El projecte té un pressupost de licitació d'uns 661.000 euros i la voluntat del consistori és iniciar les obres abans que acabi l'any, i preveu que durin 10 mesos.