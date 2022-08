Detenció al Raval / Guàrdia Urbana

El Raval acumula anys i anys de mala fama al darrere. Tot es remunta al segle XX, quan el barri es va omplir de cabarets, tavernes i bordells, animat sobretot per la proximitat al port i el tràfic de mariners que arribaven a la ciutat Comtal. La seva fama va començar a precedir-lo, i fins i tot el 1925 el periodista Àngel Marsà va batejar el Raval com el "Barri Xinès", una zona on les persones s'acostaven per adquirir drogues i abonar-se als mals vicis.

Pràcticament un segle després, la cosa no ha millorat gaire. De fet, la droga segueix sent un veí més per als habitants de la zona, i només fent un tomb pel Raval durant la nit es pot arribar a intuir algunes de les problemàtiques més comunes: drogues, robatoris, baralles... a general, inseguretat que no permet que els veïns de la zona visquin tranquil·lament.

I no serà perquè no s'hagi intentat posar-hi remei. Cal recordar que el 7 d'octubre del 2020 es va desplegar un macrooperatiu, l' operació Coliseu, en què es van detenir 61 persones per tràfic de drogues i van confiscar gairebé sis quilos de cocaïna i marihuana, a més de 60.000 euros en efectiu. Aquest cop al narcotràfic va permetre als veïns respirar durant un temps i alleugerir la tensió, però ha trigat poc a tornar a ressorgir.

Segons el mitjà Metrópoli , en els últims mesos s'han comptabilitzat 55 pisos relacionats amb el narco trànsit. En aquests habitatges, la majoria okupats, s'ha registrat la venda de cocaïna, heroïna, crac o shabú, una droga d'origen filipí. Tot i això, no s'han detectat la presència de narcopisos, que són els habitatges que combinen la venda i el consum de substàncies.

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS PUNTS DE VENDA DE DROGA?

Hi ha tres carrers on es concentra majoritàriament la venda de droga al Raval: Cera, Lluna i Sant Bertran. Segons els veïns, hi ha uns sis pisos gestionats pels camells a cadascun d'aquests carrers.

Tot i això, malgrat que els veïns coneixen aquesta activitat delictiva, s'ha detectat la creixent facilitat amb què els narcotraficants canvien d'ubicació per confondre els que els vulguin investigar.

Un dels veïns denunciava que, fins i tot, s'havia creuat amb diverses persones injectant-se heroïna a plena llum del dia. "No hi ha més inseguretat que a l'època de l'heroïna, però els últims anys el barri està més brut. Hi ha una deixadesa de funcions per part de l'Ajuntament actual. Haurien de sancionar els incívics amb multes", comentava en declaracions per a Metropoli.

Aquestes declaracions van en la línia d'un vídeo publicat a Twitter on un veí deixa constància de les xeringues tirades pels carrers del Raval.