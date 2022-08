Imatge d'un concert de Coldplay / @EP

Coldplay és una de les bandes de música més importants del panorama internacional, amb èxits com Yellow, The Scientist, Fix you, Viva la vida, o una de les més recents, My universe. La formació liderada per Chris Martin tornarà a Barcelona el 24 i 25 de maig del 2023, a l'estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc de la seva gira 'Music of the Spheres World Tour'. Aquesta serà la primera vegada que torna a la Ciutat Comtal des de fa set anys.

Les entrades ja es poden aconseguir des d'aquest mateix dimecres, des de Live Nation España, la pàgina oficial de venda d'entrades als concerts d'Espanya. Però aquest dimecres sortiran les de prevenda exclusiva, que sortiran a les 10:00h. del matí, i només les podran comprar aquells que estiguin registrats a la web livenation.es. Per persona, només es podran adquirir quatre entrades.

MÉS INFORMACIÓ Coldplay oferirà dos concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona el maig del 2023

Tothom que no estiguin registrat haurà d'esperar fins al dijous 25 d'agost, dia en que es farà la venga general, per comprar-les a través de livenation.es i Ticketmaster. En aquest cas, cada persona podrà arribar a comprar fins a sis entrades.

Live Nation recorda que les persones menors de 16 anys que vulguin acudir al concert, hauran de fer-ho acompanyats d'un adult que se'n faci càrrec.

QUIN PREU TINDRAN LES ENTRADES?

Live Nation ha indicat que els preus de les entrades seran els següents:

- PL1: 150€ + 20 despeses

- PL2: 125€ + 16.50 despeses

- PL3: 95€ + 12.50 despeses

- PL3 PISTA: 95€ + 12.50 despeses

- PL4: 75€ + 10 despeses

- PL5: 50€ + 6.50 despeses.

A més, hi ha unes entrades VIP que també estaran a la venda:

- My Universe Lounge: 485€ + 64,50 despeses

Higher Power Early Entry: 225€ + 30€ despeses

Coloratura Hot Ticket: 300€ + 40€ despeses

Biutyful Hot Ticket: 205€ + 27,50€ despeses