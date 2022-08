Si la setmana passada una veïna del barri de Gràcia li demanava a l'alcaldessa, Ada Colau, que fes alguna cosa perquè les paneroles no campessin a gust pels barris de la ciutat i aquesta negava aquesta afirmació. Ara les "famoses" rates de la Plaça Catalunya ha decidit mudar-se a la Plaça Urquinaona com es pot veure a les imatges d'aquest vídeo pujades per un veí de la zona centre de la ciutat de Barcelona.

La proliferació de rates i paneroles són conseqüència d'un caòtic sistema de neteja derivat del "prova-prova" de l'urbanisme tàctic municipal barceloní que està convertint la capital catalana en "merdalona".

Des de llavors causen moltes queixes les superilles amb sessions de botellons continus al "triangle golf" del Poble Nou o el porta a porta a Sant Andreu, sense esmentar que els nous contenidors no han sabut solucionar sinó que han empitjorat la ingent generació d'escombraries d'una gran ciutat com Barcelona.

Una panerola sortint d'una claveguera a Barcelona/ @Twiter

Un pla de control efectiu i preventiu de plagues a les clavegueres haurien evitat les escenes de rates i culleratxes als eixos més turístics de la ciutat. Però s'ha arribat a una situació tan greu que fins i tot es va generar un problema de salut pública, a la famosa Plaça Catalunya, sobre el qual van haver d'intervenir els tècnics de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que van declarar el problema com una invasió de rates, atès que nombrosos rosegadors van prendre les bardisses de la Plaça Catalunya. Rosegadors grans que de tant en tant es passejaven per la gespa, els bancs i entre les restes de menjar de les papereres desbordades i al capvespre.