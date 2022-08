La Llei de Dependència preveu diferents tipus de serveis i prestacions, com ara l'atenció a domicili, l'opció preferida per la majoria de persones grans. Ajuntaments com el de Barcelona contemplen una ajuda ràpida social, però no és indefinida , per la qual cosa no és estrany anticipar-se contractant els serveis d'un cuidador mentre es tramita la dependència (que sol trigar més d'un any). Per conèixer-ne el cost, la preparació professional i el tipus de servei que ofereix, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha estudiat l'oferta de 20 empreses d'atenció a domicili a gent gran a la capital catalana.

Una cuidadora amb un ancià - Pexels

Segons l'empresa consultada , el cost de contractar un cuidador varia entre els 1.150 i els 2.400 euros al mes per a un contracte de vuit hores al dia de dilluns a divendres. Un cost al qual, de vegades, cal sumar la comissió de gestió de la companyia, cas en què oscil·la entre 60 i 339 euros al mes addicionals. Tot i que no sempre és clar el cost final i convé demanar que es desglossi. Aquest import es pot incrementar encara més si es necessita un cuidador intern: entre 40 i 185 euros depenent de la companyia. És clar que els serveis i garanties de les unes i les altres també poden variar força, entre si.

Començant per la formació sociosanitària del cuidador i les recomanacions sempre benvingudes: només el 55% disposen de la titulació d'auxiliar d'infermeria o geriatria, entre d'altres; mentre que un 10% no informen si tenen a més referències d'haver atès prèviament una persona gran amb professionalitat i afecte.

En general, els serveis que s'ofereixen són força complets: neteja de la casa, ajuda per a la neteja, per vestir-se i per moure's i sortir de casa, encara que en menor proporció per a la preparació dels menjars i l'administració de medicaments . La possibilitat de conèixer abans el cuidador també és habitual, tot i que convé assegurar-se abans de contractar els serveis de la companyia, ja que només dos de cada tres contemplen un període de prova. Tal com s'explica a la revista OCU Salut de setembre.

A més, només el 60% de les empreses analitzades tenen concert per operar com a Servei d'Atenció a Domicili Autonòmic . Un aspecte vital, ja que permetrà sufragar part del cost del cuidador contractat si finalment s'aconsegueix ajut sol·licitat a través de la Llei de Dependència . En cas contrari, caldrà canviar després d'empresa i, per tant, d'un cuidador que probablement ja hagi establert uns vincles afectius amb la persona gran a càrrec .

Un altre aspecte fonamental a valorar és la supervisió de l'exercici del cuidador per part de l'empresa. Segons OCU, només el 80% de les companyies analitzades a Barcelona es preocupa per conèixer si la família està satisfeta amb el servei ia penes una de cada dues garanteix l'avaluació de l'exercici del cuidador, encara que la majoria ho avaluen tot alhora. forma genèrica.

