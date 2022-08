EuropaPress 4625167 12 august 2022 united kingdom london chris martin the lead singer of

Aquest dimecres el grup Coldplay va anunciar que faria un tercer concert a Barcelona després del fort interès despertat entre els fans. Només 24 hores després, aquest dijous, LiveNation ha posat a la venda entrades per a un quart concert, el 28 de maig, perquè tots els seguidors del grup de Chris Martin puguin gaudir dels seus directes.

Captura de pantalla de LiveNation

El quart concert, com els anteriors, es farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i començarà a les 21:30.

En el moment en què s'ha publicat aquesta notícia hi ha una llarga cua per comprar les entrades a la pàgina de LiveNation , per la qual cosa s'espera que es tornin a esgotar en poc temps.