Barcelona ha rebut al juliol més d'un milió de turistes allotjats a hotels i HUT (Habitatges d'Ús Turístic per les sigles en català), un 12,7% inferior al 2019, i "consolida" la recuperació turística.

Els 752.000 visitants allotjats en establiments hotelers i els 272.000 que ho han fet a HUT han realitzat prop de 3 milions de pernoctacions, un 4,4% per sota de les del 2019, segons xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) recollides pel Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

Des de començament d'any, Barcelona ha registrat 5,4 milions de visitants i més de 16 milions de pernoctacions en hotels i HUT, i "només" en el període de gener a juliol s'han comptabilitzat prop de 900.000 turistes més que en tot l'any 2021

El regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé, creu que les xifres compleixen amb els objectius fixats els darrers anys: "Hem treballat molt per superar la pandèmia i per enfortir el model de Barcelona apostant per la qualitat i la sostenibilitat" .

A més, ha considerat que tots els indicadors "són bons a tots els nivells" i ha destacat que la tornada del turisme repercuteixi directament en la creació de llocs de treball estables, ja que prop de la meitat dels nous contractes del sector són indefinits, ha assegurat.

En concret, la contractació indefinida ha crescut i representa el 48% dels contractes del sector, “proporció històrica” en un mes de juliol que representa 37,4 punts percentuals més que el juliol del 2019.

El consistori també ha destacat la reducció "molt significativa" de l'atur del sector (-36,4% taxa interanual), en un registre que veu molt més positiu que el del conjunt de sectors de l'economia (-22,3%) i el nivell més baix des del 2008.

TURISME INTERNACIONAL



El turisme de procedència internacional suposa el 82% del total, tot i que els visitants dels mercats asiàtics cauen entre un 70% i un 80% respecte als valors del 2019.

Per procedència, els Estats Units es tornen a situar com el primer mercat emissor internacional a la ciutat amb més de 100.000 turistes, seguit del Regne Unit amb més de 63.000, França amb més de 60.000; Itàlia supera els 40.000, i Alemanya, els 39.000.

CREUERS I AEROPORT



El mercat de creuers del Port s'ha situat un 3% per sota dels valors del juliol del 2019 i més del 64% dels 347.000 creueristes han viatjat en creuers amb base a Barcelona, mentre que l'aeroport ha registrat un volum de més de 4,4 milions de passatgers, un 17,3% menys que el juliol del 2019, encara que l'acumulat de l'any supera el total del 2021, destaca l'Ajuntament.

A dades de l'Observatori de Turisme de Barcelona, el 80% dels turistes han visitat la ciutat per lleure; més del 70% són menors de 35 anys; el 51% visitava la ciutat per primer cop, i recull una estada mitjana de 5,5 nits.