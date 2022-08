Des de la plataforma veïnal SOS Triangle Golf han difós unes imatges del que passa de dilluns a diumenge en aquesta zona del Poblenou. Al vídeo gravat al carrer de Pere IV, entre Pamplona i Àlaba, es pot veure diversos grups de joves de botellón asseguts al terra de les voreres i bevent alcohol a la nit.

A causa d'aquestes activitats nocturnes les voreres estan plenes de llaunes, ampolles, pixades i algun vòmit al portal d'un dels veïns de la plataforma veïnal.



Els veïns del “triangle golf” denuncien per enèsima vegada que el soroll i l'incivisme nocturn no s'atura i els impedeix descansar. Es queixen que ja ha passat gairebé el mes d'agost i encara no s'estan aplicant les mesures “que l'Ajuntament els havia promès” i que gairebé cap nit de la setmana poden descansar correctament.