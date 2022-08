Rates, paneroles i conills campen a plaer pels cèntrics carrers i platges de Barcelona i l'últim ensurt se l'han emportat els banyistes de la Platja barcelonina de Nova Icária que han vist davant dels seus ulls acònits com els cadàvers de dues súper-rates flotaven sobre les aigües.

Imatge d'una de les rates pescades a les aigües de la platja d'Icária/ @urraca_angel

Així si els veïns de Gràcia li feien saber de la plaga d'escarabats que campen per la ciutat a gust, davant la negativa de l'alcaldessa, Ada Colau . I el seu regidor més estimat, Eloi Badia, que per a ells és un “turista” i el volen “fora” de la Vila de Gràcia.

Aquestes dues rates segons els testimonis "semblaven pollastres" donat la seva escandalosa grandària. Però les rates ja les han gaudit una mica a Plaça Catalunya i després a Plaça Urquinaona i ara semblen haver-se tornat a mudar a la platja.

Perquè l'amor de les rates, paneroles i conills per Mierdalona , la ciutat on els que governen Barcelona han convertit la ciutat comtal, cada vegada és més gran. I per fets les fotos i vídeos cada vegada més comuns a les xarxes socials.

Seguirem informant...