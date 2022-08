Els animals, menjant al carrer. Foto: Twitter /@fans_portaporta

És habitual poder veure senglars a zones de muntanya de Barcelona , però ara també arriben a punts molt més urbanitzats de la ciutat. De fet, la matinada del 27 al 28 d'agost, veïns del districte de Sant Andreu van fer servir les xarxes socials per publicar fotografies i vídeos d'aquests animals menjant escombraries als carrers.

La presència de residus al carrer (a Sant Andreu està en marxa el polèmic servei de recollida Porta a Porta), qualificat de "fracàs" per entitats com l' Associació de Veïns Sant Andreu Sud va causar que diversos d'aquests baixessin fins a punts com la carrer del Pare Secchi i la cruïlla entre els carrers Sòcrates i Monges.

Les reiterades crítiques i queixes de milers de veïns del districte pels resultats d'aquest servei ha portat el govern d' Ada Colau a replantejar-lo ia descartar ampliar-lo a més districtes de la ciutat, pla que contemplaven els comuns si repeteixen mandat després dels comicis del mes de maig de l?any que ve.