La Conselleria de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat incrementarà a partir del 5 de setembre el nombre d'expedicions i freqüències de pas, de dilluns a divendres laborals, de les línies d'autobusos exprés.cat e9, e10, 11.1, 11.2, e12, e13 i e19.

Els serveis incorporen i modifiquen horaris per "adaptar-se a les franges amb més demanda i facilitar l'anada i tornada de la feina o de la universitat", ha informat el departament aquest dilluns en un comunicat.

La Generalitat ha assegurat que també són millores per afavorir la puntualitat i l'augment de la capacitat per evitar que hi hagi persones que hagin de viatjar dempeus.



Les dues línies que enllacen Barcelona i Mataró (Barcelona) , l'e11.1 i l'e11.2, incrementen el nombre d'expendicions per fer front a la demanda, ja que 1,7 milions de persones viatgen anualment: l'e11.1 passarà de 59 expedicions per sentit a 77 d'anada a Barcelona i 79 cap a Mataró, amb una freqüència de pas entre 10 i 15 minuts, i l'e11.2 passarà de 40 a Barcelona i 43 a Mataró, a 62 i 60, amb una freqüència de pas entre 10 i 20 minuts.



La línia e13, que enllaça Mataró, Granollers i Sabadell (Barcelona) , afegirà tres expedicions per sentit entre Granollers i Mataró per reforçar l'entrada i la sortida dels alumnes del TecnoCampus de Mataró.



La línia e9, que enllaça Caldes de Montbui (Barcelona) i Barcelona , incorpora tres noves expedicions per sentit; la línia e10, que enllaça Sentmenat (Barcelona) i Barcelona, suma quatre trajectes per sentit; la línia e19, que uneix Vilanova del Vallès, Vallromanes, Alella (Barcelona) i Barcelona, incorpora dues noves expedicions per sentit, i la línia e12, que enllaça Barcelona, Vic i Torelló (Barcelona), afegeix sis expedicions per sentit.



La xarxa exprés.cat de la Generalitat, que es va posar en marxa el 2012, té actualment 42 línies en funcionament : 23 a la província de Barcelona, set a Tarragona, sis a Lleida i sis a Girona.