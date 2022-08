Jardins Els Tres Tombs - GOOGLE MAPS

L' Ajuntament de Barcelona ha tancat un parc infantil al districte de l'Eixample per la presència de rates. Es tracta dels jardins dels Tres Tombs, un espai on anteriorment se situava la fàbrica de dolços Galletas Montes, segons informa Betevé.

El parc infantil es troba actualment tancat i amb tot el perímetre delimitat per tanques per evitar que ningú hi accedeixi fins que es realitzin les actuacions oportunes per allunyar les rates.

Es desconeix quant de temps duraran aquestes actuacions i el temps que el parc infantil romandrà tancat.