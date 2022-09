Operaris treballen a les obres. Foto: Europa Press

La línia L5 del Metro de Barcelona entre les estacions de la Sagrera i el Carmel reprèn la normalitat a partir d'aquest 1 de setembre , després que aquest dimarts s'hagin acabat les obres de renovació integral del tram "sense cap incidència" i dins del calendari previst. Així ho va anunciar la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet , el 31 d'agost passat, explicant que aquesta intervenció ha fet front al 45% de les vibracions de tota la xarxa de metro .

"A partir d'ara podrem començar a mesurar quins són els objectius que s'han aconseguit", ha plantejat Bonet, que ha recordat que a més de reduir les vibracions, la renovació de la via (d'un tram de 3 quilòmetres) en facilita el manteniment, permet un servei més eficient, i fins i tot la via admetria un servei amb més freqüència. A més, ha destacat les canalitzacions d'aigua a banda i banda de la via per poder fer front a "reptes" com els episodis de fortes pluges , com les que s'han viscut aquest 31 d'agost a la ciutat.

Bonet també ha recordat que aquestes obres s'han sumat a una primera intervenció en aquesta línia durant la Setmana Santa, a més d'altres actuacions aquest estiu com la retirada de l'amiant a les estacions de Liceu i Drassanes de la línia L3. A més, la presidenta ha dit que segueixen treballant amb el pla de renovació integral de totes les línies de metro, i el proper estiu serà el torn de la línia L4 del Metro de Barcelona entre les parades de Verdaguer i la Barceloneta, en un calendari que encara estan ajustant perquè coincideixi amb els dies de menys incidència.

VAGA DELS BUSOS



Preguntada per la vaga convocada pel Comitè d'Empresa d'Autobusos de TMB durant les festes de la Mercè, també tinent d'alcalde de Mobilitat de Barcelona, ha dit que es tracta d'una negociació oberta i ha mostrat "plena confiança que aquestes converses i aquest diàleg seguiran fins a l'últim moment” .

"Volem pensar que podrem arribar a un acord, però hem de donar temps i entendre també les decisions dels sindicats de prendre mesures d'aquest tipus en el marc d'una negociació col·lectiva", ha afegit.