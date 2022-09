Per tercer any consecutiu Barcelona estarà envaïda durant el mes de setembre per pallassos de tot el món amb motiu de la celebració del Festival of Fools. En aquesta tercera edició presentarà catorze espectacles que residiran en cinc locals diferents : El Cercle de Gràcia, Lluïsos de Gràcia, Lluïsos d'Horta, Foment Hortenc i La Gleva Teatre. De tot això es va informar en una roda de premsa atípica que va tenir lloc a El Cercle de Gràcia i en què van participar personatges poc o gens freqüents en trobades d'aquest tipus, així com el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Pep Morella, el director de La Gleva Teatre, Albert Torres i el pallasso John Melville.

Teatre.Una roda de premsa poc convencional



L'eix central del festival el constitueixen els espectacles programats els divendres del 9 al 30 de setembre a les vuit del vespre : el 9, Chez Cirqaurant, de Jeroen van der Lee (Països Baixos) un dels millors malabaristes del moment, que acaba fent volar pels aires els objectes més insòlits, al Cercle de Gràcia sota la direcció per Jango Edwards; el 16, “Anna De Lirium Alive!” In concert, per l'artista austríaca Tanjia Simma, experta en pantomima i que va actuar al Cirque du Soleil, a Lluïsos de Gràcia; el 23, “On a Magical Mystery Detour”, de The Fools Brothers, companyia vienesa que gestiona el Museu del Circ, a Lluïsos d'Horta; i el 30, “Marabunta” de Toni Albà i La Marabunta, al Foment Hortenc.



També hi haurà els dissabtes i diumenges i als indicats teatres un total de vuit sessions del “Cabaret cabró”, apoteosis esbojarrades i poètiques en què intervindrà una llarga nòmina de clowns.



Cal afegir que el Nouveau Clown Institute organitza en ocasió del Festival altres activitats formatives, entre elles un Master Class internacional en què participaran alumnes procedents dels Estats Units, Alemanya, Itàlia, Rússia, França, el Regne Unit i altres països d'Iberoamèrica. Hi haurà així mateix del 5 al 26 de setembre un cicle gratuït de pel·lícules sobre el moviment Nouveau Clown al Centre Cívic Drassanes; un fòrum públic presidit per Johnny Melville; sengles lliçons magistrals els dimarts 20 i 27 de setembre, a les vuit del vespre a La Gleva Teatre, a càrrec, respectivament, de Nola Rae i Tortell Poltrona; i una desfilada antimilitarista de Fools Militia, “l'exèrcit dels ximples”, cada dijous, del 8 al 29 de setembre, a partir de les quatre de la tarda, des del Cercle de Gràcia, Lluïsos de Gràcia, Lluïsos d'Horta i Foment Hortenc.



La inauguració de les activitats del Festival of Fools i de la Màster Class Internacional Ship of Fools, es desenvoluparà el diumenge 4 de setembre amb el recorregut del Basibus pels carrers de la ciutat a partir de les deu del matí. Al migdia està prevista la seva arribada a la platja de la Barceloneta on Leo Bassi procedirà a un bateig de clowns al mar i una missa patòlica de glorificació dels pallassos. Cal recordar que en edicions anteriors va oficiar com a guia del Basibus Ada Colau.



El festival of Fools va tenir lloc per primera vegada el 1975 a Amsterdam i va sorgir per iniciativa del Nouveau Clown perquè els pallassos posessin de manifest la seva cara més provocadora i social. Més tard, va tenir el seu reflex a la ciutat comtal gràcies al Nouveau Clown Institute, una xarxa global de pallassos amb més de 4.000 membres que aposta per la renovació constant del gènere i que té fixada la seu a la nostra ciutat. La primera edició es va desenvolupar a La Gleva Teatre l'any 2020 i es va repetir el 2021, a més d'aquest mateix teatre, al Centre Cívic Drassanes i una carpa ubicada Sarrià.