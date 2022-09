Servei de neteja a Barcelona / @EP

El sindicat UGT ha convocat una vaga dels serveis de la neteja de Barcelona des de dimecres 21 a les 21 hores fins dilluns 26 a les 21 hores , que coincideixen amb la celebració de les festes de la Mercè.

Segons ha avançat 'El Periódico', i ha confirmat a Europa Press el president d'UGT Serveis Públics Catalunya, Ramon Cebrián , la convocatòria de vaga respon que les quatre empreses del servei de neteja de Barcelona no han abonat els increments salarials del 2021 i part del 2022 i que els empleats haurien d'haver percebut al juliol.

"Ens trobem en una situació d´incompliment total d´un acord", ha afirmat Cebrián, que ha afegit que oficialment no coneixen el motiu d´aquest retard en el pagament i que l´Ajuntament va donar validesa al´acord.

La UGT va registrar la vaga la setmana passada a la Conselleria d'Empresa i Treball i Ramon Cebrián ha explicat que han escollit les dates coincidint amb la festa major de Barcelona "per l'impacte que pot tenir".

Ha insistit que la reclamació és que les quatre empreses "paguin el que està signat" i que es compleixi l'acord, i ha expressat el desassossec per part dels treballadors, per la manca de respecte, en les seves paraules, a una firma que no s'està respectant.

A més, ha dit que els únics contactes "no oficials" són, per a ell, evasives , ha descartat una desconvocatòria de vaga perquè --literalment-- no poden deixar passar aquest incompliment.

Sobre l' impacte de la vaga , ha insistit que els sindicats tenen una tercera part de la responsabilitat: "Si ells (empreses i Ajuntament) haguessin complert, no s'hagués convocat".