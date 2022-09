Pacha, una de les discoteques de Barcelona / @EP

Un total de 16 discoteques catalanes han estat nominades per entrar a la llista de 'The World's 100 Best Clubs' 2022 que publica anualment l'Associació Internacional d'Oci Nocturn 'International Nightlife Association'.



En aquesta edició de la llista, Espanya és el país amb més nominacions, i Catalunya i les Balears són les comunitats autònomes que més candidatures tenen, amb 16 cadascuna, informa la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) en un comunicat.



Els locals catalans nominats són Opium, Shôko, Sutton, Carpe Diem Lounge Club, Input High Fidelity Dance Club, Patxa Barcelona, Bling Bling, Sala Apol·lo, Les Enfants Brillants, Macarena Club i ElRow, a la província de Barcelona.



De la província de Girona han estat nominades Disco Tropics, St. Trop' i Papillon Club, de Lleida Biloba, i de Tarragona Tropical Salou.

Hi ha 260 locals nominats de 44 països, i només 100 accediran a la llista definitiva, que es donarà a conèixer el 8 de novembre, la votació és oberta fins al 15 d'octubre via en línia.