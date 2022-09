L' Ajuntament de Barcelona reurbanitzarà la plaça del Canòdrom , al districte de Sant Andreu, per convertir-la en un espai enjardinat i d'ús ciutadà . Les actuacions permetran promoure nous usos per als veïns dels barris Congrés i Indians i donen resposta a una "llarga reivindicació de les entitats de l'entorn", ha informat el consistori.

El projecte actuarà sobre un total de 8.425 metres quadrats i inclou una àgora per a actes públics i activitats com a cinema a l'aire lliure , així com una àrea per a gossos de 450 metres quadrats, una cistella de bàsquet i plantacions que garanteixin zones d'ombra.

A més, incorporarà una àrea de joc infantil de grans dimensions que oferirà diferents possibilitats de joc i activitats lúdiques.

Les obres tenen una inversió de 3,4 milions d'euros i es preveu que comencin durant el primer trimestre del 2023 i que tinguin una durada de 11 mesos.