Parc de Ciutadella, Barcelona / @EP

L' Observatori de Serveis Urbans (OSUR) ha impulsat el IV Baròmetre de satisfacció dels serveis públics , en què han enquestat els ciutadans de Barcelona per saber la seva opinió sobre temàtiques diverses. L'enquesta es va fer a 5.210 persones entre el 4 i el 8 de juliol.

El principal objectiu d'aquesta enquesta era reflectir l'opinió dels ciutadans sobre els serveis públics de la seva zona als 30 municipis més poblats del país : Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canària, Bilbao, Alacant, Còrdova, Valladolid, Vigo, Gijón, L'Hospitalet de Llobregat, Vitòria, La Corunya, Granada, Elx, Oviedo, Terrassa, Badalona, Cartagena, Xerès de la Frontera, Sabadell, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona i Alcalá de Henares.

Pel que fa al subministrament d'aigua i escombraries , els barcelonins s'han mostrat gratament contents, i han arribat al 74% i 53% de satisfacció, respectivament.

La neteja viària ja és un altre assumpte, ja que té un 39% d'insatisfacció per un 35% de satisfacció.

Un aspecte que preocupa és el transport públic : mentre que el 2019 tenia una satisfacció del 58%, el 2022 ha caigut fins al 46%. Això és degut a la insatisfacció ciutadana per la mala fluïdesa del trànsit de vehicles, pel complicat accés als barris i pel preu del servei.

Si ens fixem en l'àmbit de la cura dels parcs i jardins , el percentatge de satisfacció és d'un 49%, en què es valora la presència de personal de manteniment als parcs, però es critica la cura de les instal·lacions infantils.

Per tant, aquests resultats col·loquen Barcelona com a 24a en la comparativa amb les 30 ciutats més poblades.

Per a Lorenzo Dávila, director general d'OSUR, “a Barcelona, tret de l'alta valoració del subministrament d'aigua i de l'aprovat que rep la recollida d'escombraries, la resta de serveis no mantenen els estàndards propis d'una gran ciutat. El servei de transport s?enfonsa en la valoració dels barcelonins, la neteja viària està en un nivell molt deficient. Pel que fa a la cura de parcs i jardins, així com la conservació d'espais públics i equipaments esportius, encara que freguen l'aprovat i milloren respecte a l'última enquesta del 2019, segueix per sota de la del 2018”.