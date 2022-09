El primer tinent de batle de Barcelona, Jaume Collboni; la diputada socialista Esther Niubó i el regidor d'Infància, Joventut, Gent Gran i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, en declaracions als periodistes. El primer tinent d'alcalde de Barcelona , Jaume Collboni , s'ha pronunciat aquest dimecres sobre l'estat de neteja a la ciutat i ha opinat: “No hem de negar que hem tingut un problema amb la neteja”. Ho ha dit en declaracions als periodistes preguntat per aquesta qüestió després que l'alcaldessa, Ada Colau , assegurés aquest dilluns que Barcelona està neta, tot i que va reconèixer que a diversos punts de la ciutat hi ha hagut problemes. Collboni ha coincidit amb Colau que s'estan destinant tots els recursos en el canvi de contracte que s'està duent a terme actualment : “Espero que en els propers mesos això es vagi percebent d'una manera més clara per part de la ciutadania.