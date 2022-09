Metro de Barcelona / @EP

Amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona, el proper 11 de setembre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà el transport públic per tal de millorar la mobilitat en el centre de la ciutat, ja que el trànsit en superfície estarà restringit.

L'acte que es preveu amb més participació tindrà lloc durant la tarda, en una marxa en moviment que tindrà com a punts principals del recorregut l’avinguda Paral·lel, el passeig Colom i el final, que serà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, per acabar davant de l’Estació de França.

REFORÇ A TOTES LES LÍNIES DE METRO

TMB reforçarà els trens a les línies convencionals de la xarxa, especialment a les línies 1 i 4. A més, faran un desplegament de personal i seguretat per ordenar la mobilitat, amb més èmfasi durant l'inici i el final de l'acte principal de la tarda.

Entre les 13h i les 21h, el metro oferirà una capacitat superior a l’habitual (amb un increment d’un 22% de mitjana de l’oferta de trens en circulació).

En previsió d’una elevada concentració de persones a l’exterior que dificulti la sortida, a partir de les 15.30 h serà recomanable evitar les estacions de Paral·lel (L2 i L3) i Poble Sec (L3) com a destinació i fer servir com a alternatives estacions properes com Sant Antoni (L2), Drassanes (L3), Espanya (L1 i L3), Jaume I (L4) i Barceloneta (L4). També és aconsellable preveure un temps addicional per al desplaçament, com en qualsevol esdeveniment massiu.

DESVIAMENTS I LIMITACIONS EN LÍNIES DE BUS

Durant la tarda del diumenge, entre les 16.30h i les 21h, hi haurà alteracions de recorregut en una vintena de línies de bus. Les línies afectades seran: D20, D50, H14, H16, V9, V11, V15, V19, 13, 19, 21, 46, 47, 52, 55, 59, 65, 79, 120, 121 i 150.

Durant el matí es realitzaran les tradicionals ofrenes florals al monument de Rafael Casanova, i és per això que algunes línies de bus que circules per la ronda de Sant Pere (D50, H16, 19 i 62) tindran modificacions en el seu recorregut. Per tant, tot diumenge serà recomanable fer servir el transport subterrani per als desplaçaments a l’entorn de la zona afectada.

TMB anirà informant mitjançant la web i l'aplicació de mòbil de totes les possibles alteracions en la circulació de metro.