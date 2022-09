Entrada del recinte Gran Via de Fira de Barcelona

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha habilitat un punt de vacunació contra la malaltia de la verola del mico a Fira de Barcelona , ha informat el departament en un comunicat.

Així, des d'aquest dilluns podeu demanar cita a través del portal https://vacunaverola.gencat.cat/ i agafar cita per aquest dimarts a partir de les 9 hores.

Per facilitar l'accés a la vacunació, aquest punt estarà disponible els 7 dies de la setmana, en horari de matí i tarda , i es podran vacunar totes les persones que viuen a Catalunya.

El nou punt de vacunació, ubicat a la Fira, s'afegeix als 18 centres hospitalaris i punts de referència de malalties de transmissió sexual de tot Catalunya ja existents, i es posa en funcionament per facilitar la vacunació contra la verola del mico a persones que tenen un risc més alt de contraure la malaltia.

En aquest sentit, un dels principals criteris que s'han de complir per rebre la vacuna de la verola del mico és tenir relacions sexuals d'alt risc –quan s'han tingut múltiples parelles sexuals–, consum de drogues durant les relacions sexuals, i infeccions de transmissió sexual habituals, entre d'altres; incloses dins de les profilaxis preexposició al VIH (PrEP) o infecció pel VIH en seguiment de consultes hospitalàries.

La vacunació de la verola del mico va dirigida a persones de més de 18 anys, que no hagin passat abans la malaltia, no hagin estat contacte estret d'un cas positiu en els deu dies previs a la vacunació, no tenir administrada cap vacuna contra la verola i que no presentin cap simptomatologia a l'hora de vacunar-se.