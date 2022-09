Presentació del programa de festes de la Mercè de Barcelona. - EUROPA PRESS

Les festes de la Mercè de Barcelona tornaran a la "normalitat absoluta", després de dues edicions marcades per les restriccions pel Covid-19, amb centenars d'actes sense màscara, amb grans aforaments i grans escenaris, ha celebrat el tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, en roda de premsa aquest dijous.

Martí, juntament amb el tècnic de Festes i Tradicions de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) Joan Camps, i la responsable de Mercè Arts al carrer (MAC), Marta Almirall, ha presentat el programa de les festes, amb un pressupost de 3, 5 milions i que se celebraran del 23 al 26 de setembre a 12 escenaris de música, set espais per a les arts de carrer, i desenes de places i carrers per a la cultura popular.

Per al responsable de Cultura de la capital catalana, l'acte diferencial d'aquesta Mercè serà una festa el 23 de setembre a l'avinguda de la Catedral per homenatjar el cantautor Pau Riba --mort el març del 2022-- amb l'objectiu de ser un "trobada dels amics, de tota la troupe Pau Riba" amb la participació d'Enric Casasses, Joan Garriga, Sílvia Pérez Cruz i fills del mateix artista, entre d'altres.

Roma serà la ciutat convidada: se celebraran tres sessions de cinema a la plaça de la Mercè, les actuacions de cantants italians com Alessandro Mannarino o el cor de dones Rachele Andrioli, i també espectacles d'art de carrer amb el doble objectiu de convidar la comunitat més nombrosa de la ciutat com és la italiana i, alhora, incorporar aquestes persones a la festa perquè la Mercè sigui "de tots els barcelonins i barcelonines".

CULTURA POPULAR I MAC



La programació d'activitat tradicional donarà el tret de sortida en acabar el pregó de la cineasta Carla Simón amb el 'toc d'inici' a càrrec dels Ministrils del Camí Ral i una mostra de la cultura popular de la ciutat, i destaca el ' correfoc' al passeig de Gràcia --en lloc de la Via Laietana-- per commemorar els 200 anys de l'eix comercial.

També es reprenen sense restriccions les actuacions castelleres a la plaça de Sant Jaume: dissabte ho faran les vuit colles de la ciutat i diumenge serà el torn de la Diada històrica amb els Castellers de Barcelona com a amfitrions, i els Minyons de Terrassa i la Colla Joves Xiquets de Valls, totes dues amb opcions de portar construccions de màxima dificultat, conegudes com a 'gamma extra'.

La cultura popular de la Mercè acollirà a més el cercavila de gegants modernistes, la trobada de bastoners que omplirà el passeig de Gràcia entre d'altres, i també el Piromusical de la Mercè en el format habitual a l'avinguda Maria Cristina, que aquesta any tindrà cinc blocs: melodies italianes, feminisme, l'aniversari del Liceu, un "crit contra la guerra", i un darrer tram festiu.

ART CALLEJERO



La programació del MAC 2022 preveu 86 espectacles i 335 funcions distribuïdes als 7 espais i amb la implicació d'unes 130 companyies i artistes d'orígens diversos que abordaran gèneres des de la dansa integrada, contemporània, urbana, el teatre de carrer, instal·lacions, tallers, circ, jocs, titelles, música i 'clown'.

La directora del MAC, Marta Almirall , ha celebrat la recuperació del festival després d'una crisi que ha estat "molt important" per al sector, i ha destacat l'aposta pel teatre inclusiu, la programació de Pallassos Sense Fronteres al parc de l'Aqüeducte , i el Parc de Joan Miró, específic per als infants de 1 a 7 anys.

SEGURETAT I NETEJA



Preguntat per les afluències massives i els macrobotellons que van tenir lloc a la Mercè del 2021, el responsable municipal de Cultura confia en els dispositius de seguretat per al primer i ha titllat la reserva prèvia --en el context del Covid-19-- d'incompatible de sortir a celebrar: "Això segurament és el que va ajudar que es produïssin concentracions de persones on no hi havia festa".

I pel que fa a la vaga que els serveis de neteja de la ciutat han convocat coincidint amb les festes de la Mercè, Jordi Martí ha dit: “Ens hem assegut i seguim asseguts amb tothom. Espero que puguem tenir una Mercè amb tot normalitzat".