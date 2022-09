Ernest Maragall ha participat aquest dimarts a la conferència "Una nova manera d'entendre la ciutat i la seva metròpoli" organitzat per RethinkBCN, òrgan de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials de Foment, dins del cicle ' Fer metròpoli' en un acte presentat per Àngel Simon, president del Consell de Patrocinadors de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball. L'acte ha abordat la necessitat de repensar la relació que té la Metròpoli de Barcelona amb el capital i el país. Durant molts anys s'ha desenvolupat una dinàmica d'ambivalència que ha portat a l'oposició entre idees i persones que ha afectat la manera de veure el territori, anul·lant la diversitat i la complexitat de la realitat.

Angel Simón, Ernest Maragall , Glòria Marín i Sánchez Llibre/ @FTreball

Ángel Simón ha remarcat en la presentació "cal repensar Barcelona, projectar Barcelona cap a l'exterior incrementant la intel·locució entre l'Ajuntament i els agents socials i subratllant la importància de la col·laboració publicoprivada".

Simón president del Consell de Patrocinadors de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball i president d'Agbar, ha destacat que "és important que siguem capaços de projectar –de continuar projectant– la nostra ciutat cap a l'exterior com un model de diàleg i entesa, amb la col·laboració publicoprivada com a element imprescindible d'aquest model, com hem vist al llarg de la història".

Ernest Maragall durant la trobada/ @CatPress

Per a Maragall “Barcelona i la seva Àrea Metropolitana han perdut el lideratge i no saben on van”.

Per al líder d'ERC a Barcelona el més important és “començar a pensar en la gent que viu i treballa a Barcelona i quin model de ciutat es vol tenir per resoldre els problemes als quals no s'està donant resposta com el de la mobilitat que han traspassat els límits competencials. La mobilitat és un tema de país on s'han de posar d'acord tots els actors implicats, deixar de parlar i actuar”. Per a Maragall "no té cap sentit estar complint ara els plans de mobilitat plantejats fa 10 anys perquè complir-los ara significaria generar i afegir nous problemes als que ja existeixen".

Ernest Maragall ha deixat als mateixos barcelonins la decisió de la "Barcelona que voleu" en què segons ell "la relació públic-privada serà essencial. Vosaltres decidiu" ha dit contundent. Pel líder d'ERC a Barcelona " No n'hi ha prou amb l'àrea metropolitana ni amb la regió metropolitana, cal una resposta de país. És necessari a Barcelona constituir un lideratge fort i construir-lo conjuntament amb tothom. Perquè ara Barcelona no ho sap feia" on va i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) no compta amb el lideratge que cal”.

Maragall creu que la relació amb els agents socials de la ciutat s'ha de recuperar/@CatPress

En aquest sentit ha expressat pel que fa a infraestructures com l'aeroport i el port que “hem de pensar com afecten la ciutat i aquesta ha de dir el que pensa. Ja s'han fet els estudis necessaris, tots, i és hora de prendre decisions sobre el model econòmic que volem tenir. En aquest sentit en aquesta època electoral alguns utilitzaran l'aeroport com a arma llancívola però el que hem de fer és prendre decisions, les que siguin, però prendre-les al costat de la societat”. Per això ha interpel·lat els presents a pensar "quina ciutat voleu?, heu de dir-ho vosaltres. Amb el lideratge públic i la col·laboració publicoprivada hem de construir el nou model de ciutat que ha quedat obsolet".



BARCELONA POT SEGUIR CREIXENT PERÒ NECESSITA D'UN LIDERATGE FORT

Maragall aposta per la construcció, el turisme i el sector serveis a Barcelona/@FTreball

Maragall ha sorprès els presents parlant que "trobo a faltar les grues a Barcelona", per a ell, "encara hi ha espai perquè Barcelona creixi, de forma sostenible però hi ha espai per crear edificis de quatre plantes, de deu i en alguns llocs de 30 però hem de decidir on”. És per això que ha recordat als presents “la relació entre Barcelona i l'àrea metropolitana no pot ser funcionant amb projectes urbanístics de l'any 1976 i que ara li estem posant pegats. Hem de tornar a pensar que volem fer al territori. la construcció és un dels sectors al costat del turisme que no podem deixar de banda pactant amb els sectors privats”. En aquest sentit, ha afirmat "cal recuperar el lideratge fort en polítiques d'habitatge, que s'ha perdut". Sense esmentar-la ha dirigit les seves paraules a l'actual alcaldessa, Colau i les polítiques d'habitatge de les quals han decebut plataformes com la PAH que la van empènyer fins a l'alcaldia de la ciutat barcelonina.

Perquè en paraules de Maragall “a Barcelona tenim edificis amb més de 80 anys i cal activar el sector de la rehabilitació. Perquè no es tracta d'un creixement al preu que sigui, sinó de crear riquesa i redistribuir-la. Cal tenir en compte que a els darrers 10 anys han marxat de Barcelona prop de mig milió de persones i han entrat un altre mig milió de persones i això és per alguna cosa i hem de reflexionar sobre la manera com volem viure i treballar. l'Agència d'Habitatge Metropolità i això ens hauria de fer reflexionar a tots. Per què hem trigat tant?. Cap on volem anar?”.

Ernest Maragall ha destacat a la seva intervenció que a partir d'una visió parcial del país i de la metròpoli, s'havia projectat una determinada concepció del territori a tot arreu, anul·lant la diversitat i la complexitat de la realitat. Maragall ha explicat que és important creixement a l'àmbit no metropolità i les diferents maneres de viure i treballar actuals fa necessari construir una nova manera d'entendre la ciutat, la seva metròpolis i el país. Perquè la visió de Maragall va més enllà de Barcelona i té al cap el país, Catalunya i els diferents nivells d'interelació competencial amb l'Estat, per això quan pensa a Barcelona mirarà molt més enllà i té clar que les relacions entre les diferents administracions ha d?anar de la mà al costat de la societat civil i econòmica.

Per aquest cicle de conferències del 2022 ja ha passat Antonio Balmón , vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; Josep Acebillo , exarquitecte cap de Barcelona; el primer tinent d'Alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni ; Vicente Guallart , arquitecte, urbanista i investigador; i Salvador Rueda , president de la Fundació Ecologia Urbana i Territorial i fundador i director de l‟Agència d‟ecologia Urbana de Barcelona.



VÍDEO DEL CICLE DE CONFERÈNCIES FER METRÒPOLI AMB ERNEST MARAGALL