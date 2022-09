Xeringues al carrer / Twitter

L' Ajuntament de Barcelona ha revisat i reforçat la neteja de patis escolars en espais públics per la presència de xeringues , després que un nen es punxés amb una xeringa durant l'esbarjo al barri Gòtic de Barcelona.

Fonts del consistori han detallat que han activat "immediatament" un servei de neteja i de Guàrdia Urbana, i han reforçat els tècnics d'intervenció social durant les hores lectives per revisar l'ús que es fa dels espais públics.

També han iniciat mecanismes per garantir l'ús de qualitat de l'espai per part dels infants i, a mitjà i llarg termini, continuar treballant amb la comunitat educativa per millorar "l'aspecte de les places amb l'objectiu de fer l'experiència tan confortable com sigui possible" dels nens i educadors".

L'Ajuntament ha mostrat tot el suport necessari a la direcció de l'escola on s'ha produït l'incident ia les famílies perquè "poguin continuar utilitzant l'espai amb la tranquil·litat que es mereixen".

Alhora, han expressat que moltes escoles del districte de Ciutat Vella de la ciutat utilitzen l'espai públic com a patis escolars: "Han de poder continuar fent-ho".