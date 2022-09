Catalunya press cervesa

El Barcelona Beer Festival torna per celebrar la seva 10a edició, en què el certamen dedicat a la cervesa artesana més important del sud d'Europa tornarà a brillar com abans de la pandèmia. Per a aquest any, hi haurà més cerveses internacionals exclusives, més oferta nacional i local, més activitats paral·leles i més maridatges gastronòmics per celebrar amb magnificència les 10 edicions del festival.

Aquest esdeveniment se celebrarà durant els dies 14, 15 i 16 d'octubre a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, la seu habitual a les darreres edicions del festival. Tot i això, també va tenir diferents localitzacions en el passat: va néixer al Convent de Sant Agustí de Barcelona, i va passar també per la Cúpula de les Arenes (Barcelona), i la Sala Comillas del Museu Marítim de Barcelona. No va ser fins al 2017 quan es va traslladar a La Farga, un recinte ampli on celebrar el certamen de la millor manera.

Durant aquests 11 anys, només hi ha hagut una ocasió en què no s'ha celebrat: el març del 2020, quan es va cancel·lar a poques hores de la celebració a causa de la pandèmia.

Mikel Rius, cofundador i director del certamen, explicava que “el festival ha evolucionat aquests 11 anys, igual que el món de la cervesa artesana. Va aconseguir reunir més de 35.000 aficionats a la bona cervesa el 2019, en l'última edició prepandèmica. I ha estat rampa de sortida d'altres projectes d'èxit com el Barcelona Beer Challange o InnBrew . Però el festival ha mantingut la seva essència principal d'estimar la cervesa, tenir-ne cura i posar-la al centre de tot. I segueix amb el mateix desig que va impulsar el seu naixement: Què això que ens apassiona tant, és massa bo per no compartir-ho!”.

UNA DESENA EDICIÓ AMB 'MÉS I MILLOR'

Per a aquesta edició tan important com és la X, s'hi han afegit moltes novetats per fer un esdeveniment irrepetible i únic. Entre els plats forts d'aquest any, sens dubte destaca l'espai BBF Cask Revolution, un homenatge clar al germen del BBF, i especialment pensat per celebrar aquestes 10 edicions. Així, tal com explica Mikel Rius, “el Barcelona Beer Festival va néixer inspirant-se en els festivals anglesos, per això, aquest any hem convidat 10 cerveseres amigues a elaborar les seves cerveses en aquest barril clàssic del Regne Unit, 10 cerveseres que portaran un cask , servit sense màquina ni pressió, únicament per gravetat, a l'estil anglès Real Ale”. També hi haurà cerveseres d'Escòcia, Polònia, Alemanya i Itàlia.

Al Cellar, es podran tastar "cerveses d'autor", elevades a la categoria de gastronòmiques. Aquesta vegada, a més, es podran degustar beuratges d'altíssim nivell, segons avança l'organització del certamen. A més, amb la col·laboració de Prodeca , el festival serà un autèntic aparador per a aquelles cerveses locals consolidades i emergents que s'elaboren a Catalunya, aquelles amb projecció internacional o amb produccions tan petites que només es poden tastar al seu entorn.

Però també se celebraran nombroses activitats, com maridatges, showcookings, trobades amb mestres cervesers, experiments sensorials, etc.

Aquest any, com a novetat, el visitant podrà gaudir de les anomenades POP-UPS, espais on es realitzaran maridatges oberts a tots els assistents (de durada de 3 hores màxim), amb harmonies gastronòmiques per gaudir i per aprendre. Es tastaran cerveses amb formatges, amb ostres, amb gelats de l'Atelier, amb xocolata…

També es reactivaran els BBF – VIBES, els espais lúdics que es distribuiran per tot el recinte firal per completar l'experiència cervesera: músic en directe, Dj, arts escèniques, zona de jocs (aquest any amb futbolí, hoquei, màquines d'Arcade, tennis de taula, i, per descomptat, cornhole).