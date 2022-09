Arxiu - L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias durant una entrevista amb Europa Press, a l'Ajuntament de Barcelona, el 21 de juny de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Trias va tenir el càrrec d'alcalde de Barcelona entre el 2011 i el 2015.

L'exalcalde de Barcelona de CiU Xavier Trias decidirà aquest octubre si es presenta com a candidat de Junts a l'Alcadia de la capital catalana a les properes eleccions del 2023, ha dit en una entrevista de Betevé.

Trias ha fixat la data "cap al 15 d'octubre" i després del debat de política general al Parlament, on vol veure si es poden marcar unes línies polítiques clares que, segons ell, és el que s'ha de fer a Catalunya .

“Si em presento vull recollir el vot Trias. Jo he tingut 14 regidors, aquest és el vot que vull recuperar. Amb 14 regidors ja ets alcalde”, ha sostingut, i ha insistit que decidirà si es presenta quan tingui el resultat de les enquestes que ha demanat al partit per valorar si té possibilitats de guanyar els comicis.

Preguntat pels possibles pactes després de les eleccions en cas que ell fos el candidat de Junts, ha dit que no governaria amb l'actual alcaldessa i líder de BComú, Ada Colau , i no ha descartat fer-ho amb ERC i amb el PSC: “Amb Collboni, per què no?”.

En cas de presentar-se, Trias ha dit que vol comptar a les llistes amb l'actual portaveu de la formació al consistori, Jordi Martí, amb qui sempre ha tingut "una col·laboració estretíssima" i que ha assegurat que vol tenir al seu costat.

Sobre la possibilitat que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon , formi part de la llista, ha afirmat que la decisió és del mateix conseller i que també depèn de la Generalitat: “¿La Generalitat vol perdre el conseller de Salut? impossible substituir una persona, però cal tenir ben pensat qui és el substitut”.