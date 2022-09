Arxiu - Imatge d'arxiu d'un vehicle de la Guàrdia Urbana - EP

El Jutjat d'Instrucció 5 de Barcelona ha citat per interrogar com a investigades per presumpta prevaricació una inspectora de la Guàrdia Urbana i una psicòloga que participaven en les entrevistes d'unes proves d'ascens al cos i que suposadament no van deixar que un dels candidats usés el castellà durant l?entrevista, arran d?una querella.

La jutgessa les ha citat per al 21 de novembre en admetre a tràmit una querella , avançada per 'El Mundo', que ha presentat el cap implicat durant unes proves per ascendir a sergent.

L'advocat del policia, José María Fuster-Fabra, explica a la querella que les entrevistadores "no el van deixar fer-la en castellà" després que ell digués que entenia el català però s'expressava millor en castellà.

El caporal va rebre una puntuació de 2,75 sobre 10 , va demanar una revisió i va recórrer la qualificació fins que el Jutjat Contenciós 4 de Barcelona va anul·lar la prova i va ordenar repetir-la perquè va considerar que se li havia obligat a fer l'entrevista en català.

L'advocat del cap sosté a la querella que aquests fets suposen per a la inspectora i la psicòloga que li van fer l'entrevista els presumptes delictes de falsedat documental, prevaricació i delicte comès per funcionaris públics contra les garanties constitucionals.

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han explicat que el consistori està cercant una data per repetir la prova al capdavant.