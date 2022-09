David Bondia, síndic de Greuges, i Eva G. Chueca, l'adjunta del síndic / Catalunya Press

La Sindicatura de Greuges va presentar aquest dijous l'informe "Guàrdia Urbana i drets humans de proximitat: anàlisi d'equipaments policials a la ciutat". L'organisme va actuar d'ofici per a realitzar aquesta investigació després de rebre un cúmul de queixes per dos aspectes majoritàriament: tracte inadequat i conductes discriminatòries per part del cos policial. En el 2020, es van rebre 109 queixes; en el 2021, 129; i en el que portem de 2022, 65. No són xifres del tot elevades si tenim en compte que la mitjana diària de detinguts, segons els Mossos d'Esquadra,és de 52 persones. No obstant, ha estat suficient per realitzar un informe i analitzar els punts a millorar.

Entre novembre i desembre del 2021, la Sindicatura de Greuges va realitzar tretze visites als equipaments policials de la ciutat. En elles, s'han visitat les deu unitats territorials de la Guàrdia Urbana, la Sala Conjunta de Comandament (Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Bombers i Serveis d'Emergències Mèdiques), i la Divisió de Trànsit, a més de l'Àrea de Custodia de Persones.

Aquestes han estat algunes de les temàtiques que s'han avaluat i de les quals han aportat possibles millores:

- IDONEÏTAT DE L'ESPAI: la majoria de les comissaries eren edificis preexistents, i això ha portat a què no estiguin adaptades del tot a les necessitats del cos policial, i que tampoc hi hagi un referent estructural. La Sindicatura també va fer especial èmfasi en què les comissaries no estan adaptades per atendre la ciutadania, ja que manquen espais. "Quan la ciutadania acudeix a aquests edificis, és difícil preservar la intimitat quan es vol fer una denuncia que sigui competència de la Guardia Urbana i també va en contra de la imatge de proximitat que hauria d'oferir", segons comentava el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia

Tot i la bona noticia que comporta la feminització del cos policial, la contrapartida ha arribat en el moment en què no hi ha suficient espai per als vestuaris femenins. L'accessibilitat de la comissaria tampoc és el punt més fort, ja que en algunes d'elles les persones amb mobilitat reduïda poden trobar-se amb dificultats.

Per últim, a la Divisió de Trànsit de la Zona Franca hi ha un edifici annex, que ara és de Barcelona Serveis Municipals, i que està infrautilitzat. "Recomanaríem que es destinés a la Guàrdia Urbana i s'alliberés algun dels espais per establir un gimnàs per als agents, per exemple", incidia el Síndic.

- SEGURETAT: "Hem constatat que, un cop dins els edificis, en alguns casos és molt fàcil accedir a dependències d'accés restringit", apuntava Bondia, i afegia que "algunes comissaries no tenien una protecció adequada del perímetre exterior".

- SERVEI D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA: el punt més important que destaca el Síndic de Greuges és que hi ha un "desconeixement" dels serveis que ofereix la Guàrdia Urbana, per tant, caldria fer pedagogia perquè la ciutadania ho tingués clar. A més, no totes les comissaries tenen els mateixos horaris, un punt negatiu en aquest cas. Per últim, cal garantir més servei de traducció per a les persones estrangeres, ja que és un serveis que està només a la comissaria de Ciutat Vella i en un horari concret.

- ASSISTÈNCIA MÈDICA A LES PERSONES DETINGUDES: no hi ha un protocol establert i complet per quan es detén una persona i necessita un centre mèdic de referència perquè presenta alguna lesió. També hi ha un punt que crea una certa controvèrsia, i és la de la presència policial un cop el detingut ja està dins la consulta. "Segons el Protocol d'Istanbul, s'ha de garantir la confidencialitat de la relació entre metge i pacient. Per tant, els agents no poden estar presents en aquesta cita mèdica excepte si el metge ho demani per temes de seguretat", informava David Bondia, un protocol que no s'acostuma a seguir perquè els agents solen entrar dins de la consulta.

Membres de la Guàrdia Urbana realitzant una detenció / @EP

- ÀREES DE CUSTÒDIA DE PERSONES DETINGUDES: des del juliol del 2021, totes les persones detingudes per la Guàrdia Urbana a Barcelona són portades a la comissaria de les Corts, excepte quan és una detenció per motiu de seguretat viària. Això implica que l'àrea de custòdia de la resta de comissaries no s'està utilitzant i que podrien tancar-se per utilitzar-se amb altres finalitats que ajudarien a pal·liar la manca d'espai existent.

En l'àrea de custodia de trànsit, la que rep els detinguts per motius de seguretat viària, hi ha un problema greu, i és que si el detingut vol entrevistar-se amb el seu advocat, ha d'instal·lar-se en una sala de reunions, no en una que estigui habilitada exclusivament per a aquesta funció. A més, cal pujar un pis, i en aquest dos trams d'escales no hi ha càmeres. "Creiem que és una inseguretat, tant per a la persona detinguda com per a l'agent de la Guàrdia Urbana", apunta David Bondia, tot i que confirma que ja hi ha un projecte per tal de posar càmeres en aquest tram.

Una de les queixes que més ha rebut el Síndic és que alguns agents de la Guàrdia Urbana avisen als consolats pertinents quan es fa una detenció d'una persona estrangera. "Això va en contra del Conveni de Viena de 1963 sobre relacions consulars: només pots comunicar al consolat la detenció d'una persona estrangera si aquesta ho autoritza o ho demana, excepte si es tracta de menors o de persones amb diversitat funcional", puntualitza el Síndic.

- TRACTAMENT DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES: la principal recomanació de l'organisme municipal és que treballin en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per tal de tots els cossos policials actuïn amb el mateix procediment.

LES BONES MESURES DE MODERNITZACIÓ

Eva Garcia Chueca, l'adjunta al síndic, també ha volgut destacar les mesures que s'han implementat i que han donat un bon servei. Algunes d'aquestes són la feminització del cos policial; la facilitació de l'accés al cos a persones de diferents perfils ètnics; la presència de desfibriladors en tots els cotxes patrulla de la Guàrdia Urbana adquirits a partir del 2018; la centralització de l'àrea de custòdia en la comissaria de les Corts; la presència de gimnàs i pràctiques de tir en algunes comissaries; i la incorporació de càmeres unipersonals en els agents, entre d'altres.

Precisament, sobre les càmeres unipersonals, es va posar en marxa una prova pilot fa dos anys i 150 agents van portar el dispositiu de gravació, una iniciativa que va ajudar a disminuir les queixes de la ciutadania, segons indicava Chueca.

No hi ha un calendari fixe quant a la implementació de les millores, però la Sindicatura de Greuges confia en que es vagi solucionant de forma gradual. "Tindrem una relació i un seguiment constant d'aquelles mesures que s'accepten i s'implementen i d'aquelles que no", expressava David Bondia.