La presidenta de TMB, Laia Bonet, amb la presidenta d’FGC, Marta Subirà, el president de Renfe, Isaías Táboas, i el president de la UITP, Khalid Alhogail / TMB

Barcelona ha donat aquest dijous el tret de sortida a la celebració, el pròxim mes de juny, del congrés internacional de transport públic més important del món.

Un congrés i fira especialitzada en el sector de la mobilitat que organitza cada dos anys la Unió Internacional de Transport Públic (UITP), l’entitat internacional de referència i que agrupa les empreses de transport públic de tot el món. Barcelona va guanyar la candidatura per acollir aquest esdeveniment l’any 2020, competint amb Brussel·les i Dubai.

El Global Public Transport Summit 2023, que tindrà lloc del 4 al 7 de juny al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, es presenta com el major esdeveniment a nivell mundial dedicat a la mobilitat sostenible. Es tracta d’un esdeveniment de gran abast tant per la participació del sector productor com també per l’acompanyament institucional i polític d’alt nivell. Durant el congrés es donen a conèixer les principals novetats del sector i suposa una excel·lent oportunitat de projecció per a la indústria catalana.

Per al Summit 2023, s’espera reunir a la capital catalana 2.500 participants de països de tot el món, 280 expositors, 300 ponents, i més de 100 representants de mitjans de comunicació, a més de 15.000 visitants a la fira. Durant els dies del congrés, experts internacionals de referència debatran sobre transport públic i vida urbana, transformació digital, la mobilitat centrada en les persones, transformació digital del servis de mobilitat, descarbonització i baixes emissions i la resiliència i adaptació del transport públic a la nova normalitat.

El comitè organitzador local el formen Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Renfe. Aquest migdia, els màxims representats dels tres operadors, Marta Subirà, Laia Bonet i Isaías Táboas, presidents d’FGC, TMB i Renfe, respectivament, han presentat els principals objectius del congrés en un acte on hi ha assistit també el president de la UITP, Khalid Alhogail (director executiu i director general de la Companyia de Transport Públic d’Aràbia Saudita (SAPTCO), una de les empreses de transport públic més grans de la regió de l’Orient Mitjà i l’Àfrica del Nord), així com nombrosos representants d’institucions, entitats, operadors de transport públic i societat civil.

Per a Bonet, “Barcelona es convertirà en un aparador mundial on es podran veure les respostes a les necessitats de mobilitat ciutadana actuals i futures i a les quals volem donar resposta d’una manera eficient, sostenible, que faci realitat l’accessibilitat universal i segura per a totes les persones" i ha posat en valor la tasca i el referent que suposa TMB en sostenibilitat i accessibilitat. A més, ha assenyalat que "Barcelona està al capdavant de les ciutats espanyoles en mobilitat sostenible, segons es desprèn de la segona edició de l'Índex de Mobilitat Sostenible de les Ciutats d'Espanya (IMSCE), que avala l’alt grau de compliment en la consolidació de la mobilitat sostenible, destacant la contribució i promoció de l'ús del transport públic i col·lectiu, i en el qual Barcelona té un grau de compliment d'un 73,5%".

Subirà ha destacat que el Summit 2023 “és una gran oportunitat per a FGC, Barcelona i Catalunya. Podrem conèixer les experiències que es donen a tot el món en matèria de mobilitat sostenible, intercanviar coneixement i fer-ho a casa nostra”. També ha afegit que “la història de Barcelona està estretament lligada a la història del transport púbic. El congrés ha de servir perquè els operadors participem de la construcció de les ciutats del futur però també ho han de fer altres sectors, com l'urbanisme”.

Segons el president de Renfe, “en aquest congrés, ens interessa a tots veure les necessitats futures per trobar els millors camins que donin solucions de mobilitat a la ciutadania. No és qüestió de moure trens, hem de trobar de forma conjunta iniciatives que millorin la mobilitat dels nostres clients. L’entrada de nous actors en la nostra quotidianitat fa imprescindible una col·laboració real. Aquesta transformació suposa, alhora, una oportunitat d'integració de tots aquests serveis que ha estat reconeguda per Renfe i que es va materialitzar el passat sis de setembre en dōcō”.

El darrer Global Public Transport Summit es va celebrar el juny de 2019 a Estocolm, amb un balanç de 2.718 participants de 81 països al Congrés; 474 expositors de 46 països; més de 15.000 visitants a l’exposició, i 166 representants de mitjans de comunicació de 47 països. El congrés de 2021, a Melbourne, no es va poder celebrar per la pandèmia. Per tant, el de Barcelona serà el primer congrés presencial després de la pandèmia.

MÉS DE 1.900 EMPRESES DE MÉS DE 100 PAÏSOS

La UITP és una organització creada l’any 1885 que agrupa empreses de transport públic de tot el mon. Concretament, està formada per més de 1.900 empreses i associacions del transport públic de més de 100 països. La seu de l’associació es troba a Brussel·les i té 14 delegacions regionals i 2 centres per l’excel·lència en el transport arreu del món.

El vincle de les empreses i institucions catalanes amb la UITP ve de lluny, com ho demostra el fet que a Barcelona ja es va celebrar el congrés mundial de l’associació en dues ocasions, el 1926 i el 1967. Així mateix, els representants de les empreses catalanes són part molt activa de l’associació, participant i liderant comissions i grups de treball i amb dos representants al Comitè de Direcció: el director general d’FGC, Pere Calvet, com a president de la UITP entre els anys 2017 i 2021 i actual president honorífic i el CEO de TMB, Gerardo Lertxundi. Fruit d’aquesta implicació, periòdicament se celebren a Catalunya diverses activitats vinculades a la UITP.