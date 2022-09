Preveu un pressupost de 10,8 milions i que les obres durin un any i mig

| @ep

L'Ajuntament de Barcelona començarà aquest dilluns la reforma del pont del carrer Santander entre els barris de la Verneda i la Pau i el del Bon Pastor per fer que l'espai públic sigui més “accessible i segur”, i permetre els desplaçaments a peu i amb bicicleta mitjançant aquesta infraestructura.

En declaracions als periodistes, la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha considerat que aquest és un "deute històric" en un projecte que va començar arran de la mobilització veïnal.

El projecte, que preveuen acabar en 17 mesos, comptarà amb una inversió de 10,8 milions d'euros, cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional , per a un pont en què, inicialment, només podien passar cotxes.

Sanz ha valorat que la reforma "s'integra en la proposta del que serà Mercedes i la integració de la Verneda ", en una rehabilitació que s'emmarca en el model de ciutat ' Supermanzana Barcelona ' per, textualment, recosir els barris històricament allunyats per barreres i cicatrius urbanes.

L'actual passarel·la adjacent no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda i el nou pont de Santander comptarà amb unes voreres d'entre 3,3 i 4,5 metres d'amplada segons l'àmbit, un carril bici unidireccional a banda i banda, un nou pas de vianants, i un carril de circulació per sentit.

ESPAIS "MÉS GENEROSOS"



Per poder ubicar aquests elements, es construiran uns passadors adjacents al pont actual amb “espais més generosos”; es reduirà el pendent a un màxim del 6% per fer-lo més accessible; es plantaran una cinquantena d'arbres nous i parterres a tota l'actuació, i incorporarà també mobiliari urbà.

A més, renovaran la xarxa d'enllumenat i semàfors, la xarxa de reg i els serveis, milloraran el drenatge de les aigües pluvials, i instal·laran punts wifi.

Aquesta actuació generarà afectacions al trànsit que "variaran en funció de l'avenç de les obres" per la qual cosa prendran les mesures necessàries per informar el veïnat i minimitzar les molèsties, i el consistori ha concretat que les més visibles seran al novembre, durant l'estiu que ve preveuen un tall total del trànsit de vehicles pel pont.